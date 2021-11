La prima sconfitta è in Coppa Italia: Novara Fc-Pontdonnaz 1-2

In una gara caratterizzata dall’impiego delle seconde linee, gli azzurri cedono il passaggio del turno ai valdostani, anche grazie agli evidenti errori dell’arbitro.

Fra Novara e Pontdonnaz, non è stato un allenamento ma poco ci manca. Entrambi i mister hanno approfittato dei 32esimi di Coppa Italia, per mettere in campo chi ha giocato meno, ma soprattutto la lunga lista di giovani che anche per ragioni legate agli obblighi, devono prendere minutaggio e consapevolezza del proprio ruolo.

Marchionni mette dunque a riposo praticamente tutti i titolari, in tribuna si siedono anche Gonzalez e Pereira, il primo per un affaticamento che si spera risolvibile per domenica, il secondo dovrà invece verificare le proprie condizioni, con un apposito esame strumentale.

In campo Marchionni conferma il trequartista Laaribi, dietro le due punte Ferla-Capone. Tre i difensori, da destra a sinistra Vimercati, Strumbo e Manti. La regia è affidata a Pugliese, con Muhaxheri e Bortoletti a fungere da interni. In verità Laaribi partecipa alla manovra abbassandosi e questo consente al mancino educato di Muhaxheri, di mettere palloni mai banali, da esterno puro sulla corsia mancina.

Novara che impiega un po’ ad assestarsi ed a prendere il comando. Nel frattempo arriva il vantaggio ospite. Al 13′ infatti, emulando il limite dei titolari sulle palle inattive, gli azzurri si fanno infilare sul secondo palo dal colpo di testa di Vetri.

La rete valdostana ha il merito di dare un’accelerata alla manovra azzurra, che vede gli azzurri trovare l’1-1 già al 25′, con un rigore guadagnato da Capone e trasformato da Pugliese, con il centrocampista che poi si ferma per problemi muscolari.

Nel quarto d’ora che porta alla fine del primo tempo, il Novara sfiora diverse volte il vantaggio, in particolare con Strumbo in chiusura, incapace di chiudere sul secondo palo in tuffo, una palla che sembrava solo da spingere.

La ripresa si apre con il nuovo vantaggio ospite, palesemente viziato da off-side, con due arancioni che partono al di la della linea e si presentano davanti a Spadini. Per Spaviero è dunque un gioco da ragazzi mettere nella porta sguarnita.

La reazione azzurra si fa attendere, ed allora prima del 25′, Marchionni mette in campo un po’ di argenteria: dentro Bonaccorsi, Pagliai, Capone

Al 29′ il Novara pareggia, quando un cross teso e bellissimo di Paglino (il migliore nel secondo tempo) crea una mischia che finisce con la palla in porta, forse per un autogoal. Ma anche il questo caso, la decisione del signor Cretaz è alquanto discutibile, perchè annulla con un fischio postumo, per il classico fallo di confusione.

Gli azzurri punti sull’orgoglio però, alzano ritmo ed il tenore agonistico, producendosi in un generoso sforzo che però non produce gli effetti sperati.

La prima sconfitta stagionale è comunque indolore quanto costruttiva, perchè cancella quelle zero sconfitte, impegnative sul piano della cabala, ma lascia intonsa l’imbattibilità in campionato, dando comunque indicazioni utili per il campionato, il vero grande obbiettivo stagionale.

La Cronaca

4′ Corner di Pugliese misurato per la battuta al volo dal limite di Laaribi, il cui destro impegna Cabras nell’alzare in corner.

7′ Muhaxheri crossa bene al centro, ancora attento Cabras in corner

12′ Paglino punta sulla destra e si accentra, lasciando andare un destro che sibila vicino al palo.

13′ Spaviero se ne va sul filo del fuorigioco ma al momento della battuta, Vimercati interviene salvando su di lui in spaccata. Dalla bandierina però, parte un cross sul secondo palo, dove Vetri coglie tutti di sorpresa, incluso Spadini, che non riesce a coprire il primo palo: Pontdonnaz in vantaggio.

20′ Ancora un bel cross da sx di Muhaxheri, con Ferla che lascia passare per Capone, il quale non controlla a pochi passi dalla linea di porta.

23′ Iniziativa personale di Bortoletti che parte centralmente dalla trequarti, per sparare un destro che esce di un soffio con Cabras immobile a guardare.

25′ Ferla prolunga in area, il portiere Cabras esce toccando Capone, che è bravo a credere nell’anticipo e nel contatto vola a terra: l’arbitro fischia il rigore e sul dischetto Pugliese trasforma con freddezza.

32′ Si ferma Pugliese per un guaio muscolare, Marchionni è costretto al cambio, con l’ingresso di Tentoni.

38′ Bella discesa e bel cross di Paglino che premia l’inserimento puntuale di Laaribi, ma il colpo di testa in corsa, non è evidentemente la specialità della casa e la palla si alza sulla traversa da pochi passi.

40′ Punizione dalla trequarti sul quale Manti anticipa tutti di testa sul primo palo, spedendo fuori di un niente.

42′ Schema su punizione che libera in area Botoletti. Veronica a rientrare e sinistro sballato sul fondo.

45′ Primo colpo di testa di Strumbo a seguito di corner, alzato sempre in corner dal portiere. Sulla seconda battuta, lo stesso Strumbo alza in tuffo di testa da mezzo metro. Forse più facile sbagliare.

6′ Valdostani di nuovo in vantaggio, ma la rete nasce da un’evidente off-side di due arancioni, con Forcini che può toccare a Spaviero, il quale elude l’uscita di Spadini toccando al centro al solitario Spaviero, che deve solo appoggiare in porta.

16′ Gran tiro dai 35 metri di Laaribi alto di poco.

29′ Il Novara pareggia, quando un cross teso e bellissimo di Paglino (il migliore nel secondo tempo) crea una mischia che finisce con la palla in porta, forse per un autogoal. Ma anche il questo caso, la decisione del signor Cretaz è alquanto discutibile, perchè annulla con un fischio postumo, per un classico fallo di confusione.

32′ Tiro di Tentoni dal limite toccato che sfiora il palo. Dal corner ancora Strumbo, questa volta di interno sinistro, alza sopra la traversa da pochi passi.

43′ Bello spunto di Diagne che poi calcia di destro, trovando la respinta a mani aperte i Spadini.

46′ Colpo di testa di Vuthaj fuori di niente.