LA QUARTA GENERAZIONE FERRARI ACCENDE L’ALBERO DI NATALE IN PIAZZA DELLE ERBE A NOVARA

Novara – Anche quest’anno Comoli Ferrari aderisce all’iniziativa per illuminare le vie della città di Novara in vista delle feste di Natale. Quest’anno rinnovato completamente l’albero di Natale, alto 13 metri, per 9mila lucine led. L’albero è corredato da due grandi monitor che misurano 3 metri per due, i due social wall, pensati per coinvolgere visitatori e cittadini che posso fotografarsi e rivedersi sui Social Wall Pubblicando le proprie foto e video inquadrando il QR sui monitor e usando l’hashtag #CFxmas .

L’iniziativa ha visto la collaborazione degli Alpini che hanno servito vin brûlé e tè caldo in attesa del conto alla rovescia previsto in piazza delle erbe alle 18. L’accensione è stata fatta dai bambini della famiglia Ferrari e dall’Ad Paolo Ferrari con le cugine Margherita e Anastasia Ferrari.