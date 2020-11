La Regione Piemonte cambia idea ed apre al personale sanitario extracomunitario in regola con il permesso di soggiorno

L’ultimo bando, rivolto solo ai cittadini italiani, non ha attenuato le carenze di personale sanitario e allora la Giunta Cirio apre ad infermieri e medici stranieri, in regola con il permesso di soggiorno.

Aveva fatto discutere e provocato anche qualche polemica, il bando per il reclutamento di nuovo personale sanitario, che la Regione Piemonte aveva esclusivamente rivolto ai cittadini italiani. Risultato? Una risposta del tutto insufficiente al preciso obbiettivo di “puntellare” un sistema di assistenza regionale, messo decisamente sotto pressione dalla seconda ondata dovuta al Covid-19.

La Giunta Cirio cambia dunque idea, ed apre al personale sanitario extracomunitario in regola con il permesso di soggiorno. La Regione Piemonte comunica quindi attraverso un comunicato stampa, la propria manifestazione d’interesse per il reclutamento di personale medico ed infermieristico che intenda esercitare in via temporanea sul territorio regionale la professione conseguita in Italia o all’estero e regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea, in attuazione dell’articolo 13 del decreto legge 18/2020 (cd “Cura Italia”).

I requisiti previsti dalla manifestazione d’interesse per i medici sono: laurea, eventuale specializzazione, abilitazione all’esercizio della professione, certificazione di iscrizione all’Ordine o Albo professionale in Italia o nel paese di provenienza.

Per gli infermieri: titolo di studio abilitante alla professione; certificazione di iscrizione all’Ordine o Albo professionale in Italia o nel paese di provenienza.

Per i cittadini non UE è richiesto anche il permesso di soggiorno che consente di lavorare.

Il compenso orario previsto è pari a:

– 60 euro lordi per incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa conferiti a medici specialisti;

– 40 euro lordi per incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa conferiti a medici laureati e abilitati privi di specializzazione;

– 30 euro lordi per incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa conferiti a infermieri.

Le candidature dovranno essere presentate mediante procedura telematica, attiva 24 ore su 24, da qualunque postazione internet, sul sito https://aslcittaditorino.iscrizioneconcorsi.it/