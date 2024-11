La sartoria di Carmela Pizzi celebrata a Palazzo Cabrino con una targa

Novara – La sig.ra Pizzi Carmela ha ricevuto il riconoscimento per “i numerosi anni di attività di sartoria e confezioni su misura di abbigliamento svolta presso la sede in Novara via Monte Grappa 8a”.

Aveva avviato l’attività di sartoria nell’ottobre 1986 in società con la sig.ra Maese Anna (Pimar – Società di fatto). Successivamente nel febbraio 1990 ha proseguito l’esercizio dell’attività di confezioni di sartoria nei medesimi locali come ditta individuale proseguendo sino alla cessazione avvenuta il 31/12/2022.