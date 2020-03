La serie C slitta ancora. Il Novara ricomincia dal derby di Vercelli mercoledì 11 marzo. Ecco il calendario

Con un nuovo comunicato diffuso in mattinata, la Lega Pro ha ridefinito il calendario dei Girone A che vedrà anche il Novara calcio impegnato in un vero tour de force: salta la partita col Renate e riparte da Vercelli mercoledì 11.03.

Cambia ancora il calendario della Serie C, con la ripresa del gioco che slitta da domenica 8 marzo a mercoledì 11, con il recupero dell’8a giornata. In un comunicato stampa La Lega Pro, prendendo atto delle ultime disposizioni in materia del contenimento del contagio da virus covid-19. Per il Novara calcio significa saltare il match previsto al Silvio Piola domenica contro il Renate, e rituffarsi in campionato tre giorni dopo (mercoledì 11 marzo) direttamente nel derby del riso contro la Pro Vercelli in terra bicciolana. Per i ragazzi di Banchieri sarà un vero tour de force, con partite ogni tre giorni quasi senza pausa ed il calendario che viene così ridisegnato:

Calendario aggiornato Novara calcio – Serie C Girone A GIORNO DATA Giornata SQUADRE mer 11.03 8a Pro Vercelli NOVARA recupero dom 15.03 12a Pistoiese NOVARA mer 18.03 9a NOVARA Giana Erminio recupero dom 22.03 13a NOVARA Alessandria mer 25.03 14a Como NOVARA dom 29.03 15a NOVARA Olbia mer 01.04 10a Carrarese NOVARA recupero sab 04.04 16a NOVARA Arezzo sab 11.04 17a Pianese NOVARA mer 15.04 11a NOVARA Renate recupero sab 18.04 18a NOVARA Pro Patria dom 26.04 19a Robur Siena NOVARA