La Triestina segna e poi si difende, un buon Novara la insegue e la riprende nel finale

Ospiti in vantaggio al primo tiro con Petrelli, poi tanto Novara, solo un po’ impreciso e poco fortunato, fino al pareggio di Carillo all’82’.

NOVARA-TRIESTINA 1-1

Marcatori: 3′ Petrelli (T), 82′ Carillo (N)

La rete un po’ “trovata” in avvio di Petrelli, è chiaro che abbia indirizzato tatticamente, una partita che ha costretto gli azzurri all’inseguimento già dal terzo minuto. Svantaggio che però non ha mandato in panico i ragazzi di Cevoli, che hanno sin da subito reagito macinando gioco in velocità, fatto di tocchi a due e verticalizzazioni. Già nel primo tempo non sono mancate le occasioni per pareggiare sfumate di pochissimo, soprattutto nell’ultimo quarto d’ora.

Nella ripresa i padroni di casa ripartono subito fortissimo, ma le mareggiate azzurre s’infrangono contro la muraglia alabardata eretta davanti alla porta e quando gli attacchi azzurri riescono a passare, Mastrantonio si esalta con interventi salva risultato.

Solo all’82’ la muraglia triestina cade per merito di Carillo, che dentro l’area gira un cross di Gonzalez, infilando Mastrantonio questa volta non irreprensibile.

Azzurri che ci provano fino a poco prima del fischio finale, quando Pablo Gonzalez viene uspulso per doppia ammonizione, per un tocco sul portiere in uscita, forse anche spinto da un difensore.

Per carità, i giuliani non avrebbero rubano nulla, ma dopo il goal trovato in apertura, si sono limitati alla difesa ad oltranza, con gli azzurri a tratti persino arrembanti e sbilanciatissimi, gli ospiti non sono stati in grado neppure di approfittare degli spazi. Per gli azzurri un pari che forse rallenta un po’ gli entusiasmi, ma che non toglie nulla alla bontà del progetto tecnico-tattico varato da Cevoli e confermato anche contro la Triestina.

Sabato prossimo contro la Virtus Verona, ancora al Piola alle 17.30, c’è subito l’occasione per riprendere la marcia verso l’altissima classifica.

La Cronaca

3′ Vantaggio immediato degli ospiti con Petrelli, che calcia sulla barriera una punizione dal limite e poi riprende la respinta con un sinistro radente che fulmina Pissardo.

8′ Gonzalez dialoga bene dal vertice sinistro, finta di Galuppini e sinistro altro di Urso da limite.

20′ Bel fraseggio fra Bortolussi e Rocca a sinistra, con pallone a centro area dove Gonzalez è anticipato di pochissimo.

21′ Colpo di testa di Benalouanne su corner di Gonzalez, con palla fuori di poco.

26′ Grandi proteste azzurre per un possibile tocco di mano in area di Sabbione su cross di Bortolussi.

35′ Occasionissima azzurra: gran cross di Ciancio da destra, ma prima Gonzalez e poi soprattutto Bortolussi, non riescono a deviare in rete, con il centravanti che in volo va a finire contro il palo.

40′ Magica verticalizzazione di Gonzalez per Bortolussi, che seppur decentrato, incrocia col destro, trovando la bella risposta di Mastrantonio.

44′ Tiro a giro di Pezzella dal limite, fuori non di molto.

45+2′ Uscita un po’ allegra di Pisseri, con Galuppini che prova a girare verso la porta all’altezza del 2° palo.

52′ Cross di Ciancio sul 2° palo dove Gonzalez ha spazio ma mastica la palla al volo. 53′ Occasionissima per Gonzalez che approfitta di un errato disimpegno e spara verso la porta con Pisseri che si salva d’istinto, sulla respinta Bortolussi sembra trattenuto irregolarmente, ma l’arbitro lascia proseguire.

54′ Poderosa conclusione di Urso dal limite, e ancora grande parata di Mastrantonio in corner.

58′ Felici calcia dal limite, bravo Pissardo a deviare a mano aperta.

60′ Cevoli gioca la carta Tavernelli, ma ad uscire è Galuppini. Fuori anche Ranieri e dentro la freccia Peli

64′ Cross di Peli e girata a centro area di Bortolussi, che ha l’unico difetto di essere centrale.

66′ Girata di Gonzalez dal limite, altra grande risposta di Mastrantonio.

70′ Super occasione per Tavernelli, che non approfitta di un cross dal fondo di Ciancio, che gli spalanca lo specchio della porta due metri dentro l’area, sparando alto col destro in corsa.

82′ Cade la muraglia triestina, per merito di Carillo, che dentro l’area gira un cross di Gonzalez, infilando Maastrantonio questa volta non irreprensibile.

93′ Gonzalez tocca Mastrantonio in uscita, doppia ammonizione e cartellino rosso.

La Formazione

Un po’ a sorpresa, mister Cevoli lascia in panchina Camillo Tavernelli, eroe di Mantova e l’esterno Goncalves, anche lui piuttosto positivo sabato. Al loro posto il totem Pablo Gonzalez. ed il mancino Urso. Per il resto, squadra confermata.

Il Tabellino

NOVARA: 1 Pissardo, 3 Urso, 6 Masini (75′ 10 Marginean), 8 Rocca, 9 Bortolussi(75′ 24 Buric), 13 Carillo, 14 Galuppini (60′ 11 peli) , 19 Gonzalez (N), 21 Ranieri (60′ 20 Tavernelli), 23 Ciancio, 29 Benalouane (VC)

A disposizione: 12 Menegaldo, 22 Desjardins, 4 Di Munno, 5 Bonaccorsi, 15 Khailoti, 18 Diop, 30 Calcagni, 33 Goncalves, 35 Amoabeng

Allenatore: Roberto Cevoli



TRIESTINA: 1 Mastrantonio, 2 Ghislandi, 8 Pezzella, 10 Petrelli (65′ 11 Adorante), Ciofani, 18 Minesso (75′ 5 Gori) , 25 Crimi (VC) (75′ 20 Lollo) 30 Di Gennaro, 32 Sabbione (C), 87 Lombardi (24′ 19 Paganini), 99 Felici (65′ 31 Rocchetti)

A disposizione: 12 Pisseri, 22 Pozzi, 4 Galliani, 6 Sottini, 9 Ganz, 17 Lovisa, 20 Lollo, 23 Rocchi, 24 Pellacani, 74 Sarzi, 7 Furlan

Allenatore: Andrea Bonatti



Arbitro: Sig. Filippo Giaccaglia di Jesi

Assistenti: Sigg. Nicolò Moroni di Treviglio e Gilberto Laghezza di Mestre

Quarto ufficiale: Sig. Gabriele Restaldo di Ivrea

