L’ADDIO DI NOVARA ALL’ASSESSORE VALTER MATTIUZ

Novara – Un Ferragosto amaro in una Novara calda, afosa e deserta. Ci lascia uno dei personaggi politici più conosciuti e benvoluti: Valter Mattiuz. Classe 1964, era malato da tempo ed è mancato la mattina del 15 agosto. Era stato designato dal sindaco Alessandro Canelli a ricoprire l’incarico di assessore allo Sviluppo del territorio e Urbanistica. In passato era stato anche assessore provinciale all’Istruzione e Formazione professionale, oltre ad essere stato nel Cda ad esempio della Farmacia comunale di Novara e in PromoLavoro.

“Apprendo con profondo dolore la notizia della scomparsa dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Novara, Valter Mattiuz. A lui ero legato da sentimenti di profonda amicizia e autentica stima. Persona di grandissima competenza e umanità, sempre in ascolto e attento alle esigenze degli abitanti di Novara, ha dato lustro alla politica della nostra Città. La sua brillante intelligenza e sensibilità ci mancheranno, come mancheranno alla sua famiglia e all’intera comunità novarese, a cui mi stringo in questo momento di dolore”. Lo dichiara Gaetano Nastri, senatore questore di Fratello d’Italia.

Il presidente del Consiglio comunale, Edoardo Brustia: “Ciao Valter, sei stato un amico sincero nella mia vita quotidiana ed un grande consigliere per il mio cammino lavorativo. Oggi ti perdo, così come ti perde la nostra comunità, a cui hai dato per molti anni tutto te stesso con serietà, capacità e grande umiltà. È stato un grande regalo incontrarti e poter condividere momenti importanti insieme e con altre persone a noi molto care. Ti custodirò nel cuore e nella mente! Splendi in Paradiso come sempre hai fatto nella vita terrena. Ti penserò tanto”.

“Mi unisco al dolore della famiglia e dell’intera comunità novarese per la perdita di Valter Mattiuz – è il messaggio del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio – un amico e un amministratore capace che ha dedicato tanti anni della sua vita alla sua città e al bene del suo territorio. Alla famiglia e agli amici, al sindaco Canelli e alla sua giunta porgo le condoglianze a nome di tutta la Regione Piemonte”.

“Desidero esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Valter Mattiuz, Assessore all’Urbanistica del Comune di Novara scomparso oggi dopo aver lottato contro una lunga malattia. Un uomo forte che ha sempre portato avanti con determinazione e onestà le istanze del territorio e dei cittadini di Novara che oggi lo ricordano con grande commozione. Alla famiglia, ai suoi cari e a tutta l’amministrazione del Comune di Novara, giunga il mio profondo cordoglio”. Lo dichiara Daniela Cameroni, consigliere regionale del Piemonte di Fratelli d’Italia.

“Un politico a servizio della propria realtà, una persona sempre attenta alle esigenze dei cittadini, un amico con il quale non sono mai mancate proficue occasioni di confronto e condivisione”. Con queste parole il presidente della Provincia di Novara Federico Binatti esprime il proprio cordoglio personale “insieme con quello dell’Amministrazione provinciale per la scomparsa dell’assessore del Comune di Novara Valter Mattiuz, manifestando affettuosa vicinanza ai suoi famigliari e ai suoi colleghi di Giunta”.

Il consigliere comunale e provinciale Andrea Crivelli, con cui Mattiuz condivideva l’esperienza politica di Forza Novara, scrive sul suo profilo social: “Il nostro Valterone era persona seria e misurata, come ce ne sono poche. Amministratore di lunga data, aveva ripreso l’attività politica pochi anni prima della pensione con la nascita di Forza Novara e in questo secondo mandato si era gettato con entusiasmo e serietà in un compito complesso come l’assessorato all’Urbanistica della nostra Città. Ma per tanti di noi Valter era soprattutto un amico, la cui presenza, parole e consigli ci mancheranno tanto, tantissimo”.

Parole di cordoglio anche dall’opposizione.

Rossano Pirovano, segretario provinciale Pd: “È successo tutto troppo in fretta. Quante discussioni tra di noi in questi anni, politica, calcio, sempre agli opposti, ma sempre con rispetto reciproco. Mi mancheranno le nostre accese discussioni, fai buon viaggio Valter”

Nicola Fonzo (capogruppo Pd): “Onoriamo un avversario politico tenace e leale. La sua prematura scomparsa priva la politica novarese di un protagonista, di cui certamente sentiremo la mancanza. Che la terra ti sia lieve, Valter”.

Infine Mario Iacopino, capogruppo Movimento 5 Stelle: “Apprendo con profonda tristezza della scomparsa prematura di Valter, in lui ho avuto l’onore di distinguere un avversario politico esperto, schietto e determinato. Le mie più sincere condoglianze a familiari e amici”.