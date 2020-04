L’agricoltura piemontese cerca personale per la raccolta dei prodotti stagionali

La Regione Piemonte sostiene il comparto agricolo piemontese tramite l’Agenzia Piemonte Lavoro e i suoi Centri per l’impiego, attraverso il portale www.iolavoro.org/agricoltura

Le aziende agricole del Piemonte hanno bisogno di personale per la gestione delle raccolte stagionali. Fragole, asparagi e primizie, nonché le operazioni di primavera nelle vigne e l’avvio delle colture estive, hanno bisogno di operatori che nella normalità arrivavano da altri Paesi, ma che in piena emergenza sanitaria legata al coronavirus, sono impossibilitati a muoversi, oppure hanno scelto di non lasciare le proprie residenze.

Attraverso il portale web www.iolavoro.org/agricoltura l’Agenzia Piemonte Lavoro ed i suoi Centri per l’Impiego, darà supporto agli agricoltori piemontesi nella ricerca del personale utile a portare a termine le raccolte stagionali, in un quadro di assoluta trasparenza e legalità.

Possono candidarsi disoccupati, inoccupati e quanti intendono integrare il proprio reddito. Chi percepisce l’indennità di disoccupazione Naspi o il reddito di cittadinanza potrà mantenere il proprio status e non subirà decurtazioni nei limiti e nelle modalità previste dalla legge.