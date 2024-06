LANCIATA LA NUOVA APP PER SMARTPHONE DELL’ENTE GESTIONE AREE PROTETTE VALSESIA “DISCOVER PARCHI VALSESIA”

Varallo Sesia – L’Ente di Gestione delle Aree Protette della Valsesia che gestisce il Parco Naturale Alta Valsesia e Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera ha presentato ieri, 31 maggio 2024 presso il Centro Congressi di Varallo la nuova App “Discover Parchi Valsesia”.

Disponibile sui dispositivi Android ed Apple iOS, offre una visione unitaria e multimediale dei due Parchi naturali valsesiani.

“Al mio insediamento lo scorso anno -commenta in una nota il Presidente Carlo Stragiotti- mi era stato chiesto dalle 12 amministrazioni delle Aree Protette, che avevano unanimemente appoggiato la mia candidatura, di essere il Presidente dei Sindaci. Ho subito notato che l’EGAP aveva pochissima visibilità a livello locale ed ancor meno attrattività all’esterno, con un’immagine a volte poco definita. Una realtà ricca di contenuti a cui mancava un “contenitore” nel quale poterli inserire e valorizzare. Ho cercato una soluzione per dare un nuovo volto, più fresco e moderno, ad un Ente che faticava ad affiancare all’attività di tutela ambientale, che pone giustamente dei vincoli al territorio, alle amministrazioni ed ai cittadini, quella di promozione turistica, che da sempre ci richiede la Regione Piemonte, di cui siamo Ente Strumentale, non riuscendo così a controbilanciare l’attività più restrittiva legata al controllo con quella di portare un vero valore aggiunto sul territorio. Ciò aveva creato delle frizioni e delle insofferenze con le varie realtà, che mi sono posto l’obbiettivo di sanare. Anzitutto partendo dall’ascolto dei Primi Cittadini, e poi ricercando un’innovazione che potesse rispondere in modo positivo a questo squilibrio di cui parlavo. Fu proprio cercando una soluzione a questo problema che mi venne l’idea di creare l’App dei Parchi naturali valsesiani”.

Itinerari, escursioni guidate, bellezze architettoniche e naturali, biodiversità, strutture ricettive, servizi, news in tempo reale e tanti altri contenuti, quasi 2.000 tra file, foto, testi bilingue, che coinvolgono il Parco Alta Valsesia e Alta Valstrona e il Parco del Monte Fenera. Il Presidente, durante il suo intervento in conferenza stampa, ha anche sottolineato come si va ad invertire il rapporto tra turista ed Ente Parchi “Prima -ha continuato- erano i cittadini ed i turisti che dovevano cercare i nostri Parchi naturali per scoprirli. Ma, parlando di persone che arrivano anche da molto distante, risulta difficile trovare un qualcosa di cui non si conosce l’esistenza o interagire quando, una volta conosciuto, risulta statico. Con il servizio di notifiche push, invece, una volta scaricata l’Applicazione l’utente rimane costantemente aggiornato sulle nostre attività. Siamo noi, ora, che andiamo a cercare il turista, esattamente il contrario di cosa avveniva fino ad ora”.

La promozione del nuovo servizio è solo agli albori. L’Applicazione verrà costantemente promossa, perché i download saranno progressivi nel tempo e dunque risulta sempre utile cercare di farla conoscere, anche nel corso dei prossimi mesi ed anni. Essa sarà comunque costantemente aggiornata dall’EGAP, che ha già in programma di arricchirla di contenuti. Un altro obbiettivo infatti è quello di mantenere l’interesse nei suoi confronti anche una volta scaricata sui telefoni, ed evitare che venga poi cancellata.

“Ora -conclude il Presidente- possiamo affermare di avere un respiro globale. Partiremo con la diffusione e la capillarizzazione in Valsesia, tra i nostri cittadini, per poi rivolgerci alle città a noi vicine, come Novara, Vercelli e Biella. Ma nella prima fase di test abbiamo avuto anche due download dagli Stati Uniti. Questo ci proietta dunque verso il mondo e verso il futuro. Voglio ringraziare il Consiglio di Amministrazione che ha creduto in questa mia idea, tutti i dipendenti del Parco che hanno contribuito alla sua realizzazione, in particolare Mattia Sandrini e Marco Farina, il Consigliere regionale Angelo Dago che ha creduto in questo progetto di rilancio per il Parco e ci ha sostenuto per la parte regionale, tutte le Amministrazioni comunali delle Aree Protette, le Province di Novara e Vercelli, i ragazzi di Al Grup che hanno collaborato alla programmazione della piattaforma e che ho coinvolto in quanto giovani e valsesiani ed anche Geo4Map per averci fornito un preziosissimo materiale cartografico. Sento che per l’EGAP è davvero un momento di svolta, che mi auguro possiate tutti apprezzare con piacere!”.

L’App è disponibile cercando sugli store Apple e Android scrivendo “Discover Parchi Valsesia” oppure ai seguenti link:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.parchi.valsesia

Apple: https://apps.apple.com/it/app/parchi-valsesia/id6502645252