Lavagnese-Novara 0-4: azzurri che vincono e convincono salendo a +5 sulla Sanremese

Grazie ad una prova autoritaria e convincente, la squadra di Marchionni vince a Lavagna, sfruttando al meglio il pareggio dell’inseguitrice per allungare il vantaggio in classifica.

Il pareggio casalingo per 1-1 della Sanremese nell’anticipo contro il Bra, consigliava una prestazione senza incertezze a Lavagna, ed il Novara non ha affatto deluso, sfoderando la più convincente prova in trasferta della stagione. Un 4-0 netto e meritato che porta tre punti importantissimi, che consentono agli azzurri di aumentare a +5, il vantaggio sui matuziani, in una settimana fondamentale per la corsa alla serie C, che vedrà il Novara ricevere in casa mercoledì il Fossano, per poi andare a Gozzano, in un derby che potrebbe già risultare decisivo. L’inseguitrice Sanremese, mercoledì andrà a Ligorna per poi ricevere in riviera il Sestri Levante.

La Formazione

L’indisponibilità di Laaribi porta Marchionni alla rinuncia del trequartista, per cui Gonzalez si sposta più avanti a sostegno di Vuthaj e centrocampo a 5 che vede Tentoni recuperato in regia, con interni Vaccari e Di Munno, mentre sugli esterni gli unger Paglino e Pagliai. Difesa a tre obbligata con Bergamelli, Bonaccorsi e Agostinone. Tra i pali la sicurezza di Alex Desjardins.

La Partita

Azzurri che costringono subito nella propria area i bianconeri, trovando il vantaggio già al 7′ con Gonzalez (8a rete in campionato), pronto a ribadire in porta, una ribattuta corta del portiere Boschini, su conclusione di Vuthaj, ben lanciato in verticale da Tentoni.

Passato lo spavento per una casuale clamorosa traversa colpita da uno sbilenco rinvio sbagliato da Agostinone, il Novara concede il possesso alla Lavagnese, provando a sfruttare gli spazi lasciati alle ripartenze azzurre.

La partita resta vivace e piacevole, con la Lavagnese che soprattutto con i suoi due esperti attaccanti, mantiene un certo grado di pericolosità, ma la concentrazione ed il ritrovato ritmo del Novara, consente agli azzurri di costruire diverse opportunità, che portano al raddoppio di Di Munno intorno alla mezzora, bravo ad indirizzare di interno destro un perfetto cross arretrato di Vuthaj.

E’ un Novara che a questo punto viaggia sul velluto e triplica meritatamente con Tentoni, al termine di un’altra bella azione alla mano, dopo un prezioso velo al limite dell’area di Vuthaj, che lo mette in condizione di incrociare col destro in posizione favorevolissima.

La squadra di Marchionni rientra in campo nella ripresa, cominciando anche a pensare alle prossime due decisive gare ravvicinate. Per questo il mister, con due difensori ammoniti su tre, comincia col togliere Bonaccorsi, inserendo il rientrante Amoabeng, per poi via via, sfruttare tutti gli slot disponibili.

Bastano solo 4′ agli azzurri per calare il poker, con ancora protagonista Tentoni, bravissimo a servire un cross da destra, troppo facile da spingere in porta per un Dardan Vuthaj che sale a quota 29 marcature in campionato. La partita di fatto finisce qui, perchè ad un Novara davvero autorevole, basterà controllare con relativa tranquillità, i tentativi liguri di creare un qualche problema dalle parti di Desjardins.

La Cronaca

02′ Inizio aggressivo degli azzurri, con due corner consecutivi e le prime proteste per una evidente trattenuta in area su Vuthaj. Sul secondo tiro dalla bandierina colpo di testa di Agostinone salvato sulla linea.

07′ Tentoni lancia Vuthaj in area, conclusione di destro respinta da Boschini, con Pablo Gonzalez in agguato a controllare per poi indirizzare in porta col sinistro.

08′ Girata alta di testa di Vuthaj, sul corner di Gonzalez.

11′ Clamorosa traversa colpita da Agostinone, sche svirgola il rinvio in piena area con la palla che morbidamente si appoggia sulla trasversale con Desjardins battuto.

16′ Proteste ancora più vivaci per lo sgambetto in area ai danni di Vuthaj, che si era liberato in area pronto a battere in porta all’ingresso dell’area piccola.

24′ Conclusione alta dal limite di Ben Nasr, su respinta corta della difesa.

25′ Lombardi calcia una punizione a giro dal limite che coglie il palo esterno.

32′ Gran tiro di Vaccari dal limite, con palla che sibila vicino all’incrocio.

33′ Raddoppio Novara: Vuthaj prende il fondo la mette dietro, dove arriva puntuale Di Munno ad indirizzare nell’angolino con l’interno destro.

35′ Bella parata di Boschini, su conclusione secca di Tentoni dal limite, al termine di una bella azione tutta di prima.

38′ Ancora bravo Tentoni a servire in area Vuthaj, che da posizione un po’ defilata, incrocia col

39′ 3-0 azzurro: altra bella azione azzurra, con il velo al limite di Vuthaj per Tentoni, che da ottima posizione incrocia col destro trovando l’angolino basso.

2′ Corner di Gonzalez ed ancora una volta Vuthaj da buona posizione, alza di testa di pochissimo.

4′ Quarta rete degli azzurri. Ancora una volta bravissimo Tentoni, questa volta spostato sulla destra, a servire un assist al bacio da spingere in porta, sin troppo facile per Vuthaj, arrivato a quota 29 marcature in campionato.

11′ Paglino si prende un giallo per un contrasto irregolare, ed esce un po’ zoppicante. Al suo posto entra Rocchetti.

16′ Applausi per Pablo Gonzalez che lascia il campo a Leo Pereira.

39′ Punizione dai 30 metri, con tocco di Bergamelli per Amoabeng che scarica il sinistro con palla che si alza sopra la traversa.

Il Tabellino

LAVAGNESE: 1 Boschini, 2 Crivellaro, 3 Casagrande (VC), 4 Gatelli (75′ 15 Amerise), 5 Ben Nasr (51′ 16 Dotto), 6 Amendola, 7 D’Arcangelo (77′ 18 Lauro), 8 Romanengo, 9 Croci (C) (64′ 19 Olivieri), 10 Lombardi (51′ 20 Valenti), 11 Rovido

A disposizione: 12 Bellesolo, 13 Sommovigo, 14 Buffo, 17 Scarlino

Allenatore: Gianni Nucera

NOVARA: 36 Desjardins, 2 Pagliai, 3 Bergamelli (VC), 4 Di Munno (75′ 27 Gyimah), 5 Bonaccorsi (46′ 35 Amoabeng), 7 Tentoni, 9 Vuthaj, 13 Agostinone (70′ 14 Vimercati), 19 Gonzalez (C) (62′ 23 Pereira), 28 Vaccari, 32 Paglino (55′ 16 Rocchetti)

A disposizione: 1 Raspa, 6 Di Masi, 8 Diop, 20 Benassi

Allenatore: Marco Marchionni

Arbitro: Sig. Matteo Frosi di Treviglio

Assistenti: Sigg. Edoardo Brunetti di Milano e Andrea Manzini di Voghera

Marcatori: 6′ Gonzalez (N), 33′ Di Munno (N), 39′ Tentoni (N), 50′ Vuthaj (N)

Ammonizioni: 21′ Di Munno (N), 25′ Bergamelli (N), 54′ Paglino (N)

Calci d’angolo: Lavagnese 3 – Novara 7