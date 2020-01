Lavori di sistemazione: domenica di stop al traffico sul Cavalcavia di Porta Milano

Come previsto, domenica 26 gennaio il Cavalcavia Porta Milano verrà chiuso totalmente al traffico veicolare dalle 8 alle 18 per le prove finalizzate alla sistemazione della viabilità da parte di Rfi.

Domenica prossima 26 gennaio, Rfi procederà ai lavori di sistemazione necessari a ripristinare il traffico dei bus per il trasporto urbano, sul Cavalcavia di Porta Milano. Il guard rail all’altezza dell’ultima curva sarà inizialmente smontato per retrocederlo a filo del parapetto; seguiranno le necessarie prove di passaggio con i mezzi della Sun per verificare la fattibilità dell’intervento; infine, sarà rimontato il guard rail a ridosso del marciapiede dove tuttora si trova.

Il Cavalcavia Porta Milano verrà chiuso totalmente al traffico veicolare dalle 8 alle 18 di questa domenica, per le prove finalizzate alla sistemazione della viabilità da parte di Rfi.



“Come avevamo già preannunciato – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Paganini – a seguito dell’incontro con Rfi, ci era stato chiesto di chiudere il cavalcavia di Porta Milano per un giorno in modo da poter svolgere le necessarie prove di passaggio dei bus e dei pullman. Qualora fosse sufficiente, come ritiene Rfi, retrocedere il guard rail, prima dell’inizio dei lavori di nostra competenza, sarà effettuato lo spostamento con conseguente consolidamento del marciapiede laddove servisse”.



“Desidero aggiungere infine – conclude l’assessore Paganini – che preservare l’incolumità dei cittadini e di tutti gli utenti è fondamentale e dovere primario di ogni amministrazione. Sono cambiati i tempi, traffico e mezzi, e sono diverse le esigenze di sicurezza anche normative. Far finta di nulla è impensabile perchè potrebbe generare disgrazie. Per non piangere dopo è meglio sopportare qualche disagio prima”.