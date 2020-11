Lavori in via Biandrate, per la posa delle passerelle cicopedonali

Da mercoledì 25 a venerdì 27 novembre, tra le 8.30 e le 16.30 circolazione viabile a senso unico di marcia in via Biandrate.

Da mercoledì 25 a venerdì 27 novembre, verranno posate le passerelle per il nuovo ponte ciclopedonale in via Biandrate sul Torrente Agogna. I lavori si svolgeranno tra le 8.30 e le 16.30.

Al fine di consentire i lavori, in Via Biandrate nel tratto fra l’inizio del ponte sul torrente Agogna provenendo dalla periferia e sino alla rotatoria Via Biandrate/Via Perlasca/Via Porzio Giovanola la circolazione viabile sarà a senso unico di marcia.

Pertanto i veicoli provenienti dal centro città e diretti verso la periferia non potranno percorrere Via Biandrate nel tratto sopraccitato.

I veicoli provenienti da Via Biandrate lato Cavalcavia San Martino o da Via Porzio Giovanola e diretti verso San Pietro Mosezzo dovranno seguire le indicazioni verso la Valsesia/San Pietro Mosezzo percorrendo Via Perlasca, Via Valsesia, SP 299 della Valsesia, strada che conduce al Casello di Novara Ovest direzione San Pietro Mosezzo.

I veicoli provenienti da Via Perlasca e diretti verso San Pietro Mosezzo dovranno seguire le indicazioni verso Vercelli percorrendo Via Porzio Giovanola, Viale Kennedy, Corso Vercelli scegliendo di rientrare su Via Biandrate o da Via Del Gazurlo, o da Via Castello (Casalgiate).

La ditta durante l’esecuzione dei lavori provvederà a posizionare apposita segnaletica temporanea di cantiere e di indicazione della deviazione da percorrere.