L’azienda che promuove tra i lavoratori stili di vita sani: interessante confronto promosso da Global Wafers – Memc

“Abbiamo aderito perché abbiamo visto qualcosa da proporre alle nostre persone” ha dichiarato Edgardo Pistoia, Direttore delle Risorse Umane dell’azienda, ponendo l’accento su uno dei valori che guida MEMC ogni giorno: il benessere dei suoi collaboratori, offrendo loro molteplici opportunità di accrescimento professionale ma anche personale, dentro e fuori lo stabilimento. Ed è stato questo il tema principale trattato dai diversi relatori, moderati da Sabrina Marrano, ufficio stampa di GWC – MEMC, a partire dal Sindaco di Novara Alessandro Canelli e dal Vicesindaco e Assessore allo Sport Ivan De Grandis, così come dai vertici di GlobalWafers – MEMC, nella persona del Presidente Marco Sciamanna.

Il Presidente ha sottolineato l’importanza e la volontà che abbiamo tutti noi di avere una vita lunga, ma soprattutto di averla in salute e considerato che, come ricordato dalla Dott.ssa Roberta Grossi, Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (Spre.S.A.L.) di ASL Novara, il luogo di lavoro è dove passiamo la maggior parte del tempo, è giusto che si inizi anche da lì per promuovere un cambiamento positivo a favore del proprio benessere.

Il progetto WHP, nato anche grazie al supporto e alla cassa di risonanza di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, è partito ben prima del Covid, ma nonostante il biennio complesso attraversato a causa della pandemia, MEMC è riuscita non solo a non cessare le attività ma a incrementare le iniziative, anno dopo anno, coinvolgendo un numero sempre più grande della popolazione aziendale.

Elena Savastano, Referente del Team WHP di GWC MEMC, ha raccontato quali sono le diverse sfaccettature del Work Health Promotion, a partire dal contrasto al fumo, alla messa a disposizione di un nutrizionista e alla cura cura particolare dei prodotti serviti in mensa; si passa dalle macchinette con prodotti salutari, passando per un servizio di take away a favore di chi, vivendo lontano dal luogo di lavoro, può garantirsi così un pasto salutare senza la fatica e il tempo richiesto per cucinarselo.

Ma ancora distributori d’acqua e borracce per i dipendenti, i fruit day, ma anche servizi “salva-tempo” per una migliore conciliazione vita/lavoro con la messa a disposizione di un servizio CAF e patronato, un locker Amazon e degli appuntamenti sportivi durante gli eventi organizzati in città, così come le camminate di Nordic e le gite fuori porta di gruppo.

Tra le ultime novità del Team WHP troviamo, infine, la convenzione con JoinFruit, con il quale è possibile ordinare e trovare nell’apposito locker prodotti KM0, di qualità e salutari, provenienti direttamente dai produttori, come raccontato dal Direttore del Consorzio Bruno Sacchi.

Il progetto principale, portato avanti quest’anno dal team è il Wolk Active Program che ha previsto allenamenti outdoor settimanali della durata di un’ora grazie alla guida di due istruttrici qualificate, Yulia Baykova e Ana Maria Cretu, che hanno saputo motivare all’impegno e costanza i dipendenti che si sono messi in gioco.

L’entusiasmo dei dipendenti partecipanti è stato palpabile durante la consegna dei premi a coloro che si sono distinti per costanza e km percorsi, specialmente a fronte di, in alcuni casi, una mancata preparazione precedente all’inizio delle attività WHP.

Al termine degli interventi non è mancato il momento conviviale, curato dai ragazzi con autismo di ANGSA Novara-Vercelli, in collaborazione con lo Chef Giovanni Ruggieri di Orto in Cucina, con un gustoso buffet accompagnato da ottimo vino o dai succhi di frutta proprio di JoinFruit.

Un pomeriggio di grande interesse, che ha raccolto l’entusiasmo dei rappresentanti delle aziende invitate a partecipare, nella speranza che la forza della rete possa moltiplicare il numero di iniziative WHP su tutto il territorio novarese.