Le mascherine sono introvabili? ”Le facciamo a Novara”. I laboratori V&LSG per la solidarietà

Da una decina di giorni il laboratorio V&LSG di Novara ha iniziato la produzione di mascherine. «Riusciamo a realizzarne 600 al giorno – spiega Carmine Penta – e le distribuiamo gratuitamente a chi ne ha bisogno per andare al lavoro o a fare la spesa»

«L’idea è nata spontaneamente quando abbiamo visto che era diventata difficile la reperibilità delle mascherine e soprattutto quando ci siamo resi conto di quanta speculazione, su uno strumento essenziale per salvaguardare la salute e la vita delle persone, si stava creando» Ci spiega così Carmine Penta l’iniziativa che è partita, ormai da una decina di giorni, nel laboratorio V&LSG; un laboratorio di alta moda che in questi giorni è stato convertito per produrre solo mascherine. «Abbiamo deciso questa trasformazione e oggi si producono in media 600 mascherine al giorno che stiamo consegnando gratuitamente a chi ne ha bisogno. Insomma un piccolo, ma spero apprezzato gesto di solidarietà in un momento difficile per tutti» Il “piccolo gesto” in realtà si traduce in centinaia di persone che possono uscire di casa per andare al lavoro o a fare la spesa con un po’ di protezione. «Abbiamo trovato però anche dei compagni di viaggio eccezionali che ci stanno fornendo la stoffa o che mandano il loro contributo per poterla acquistare insomma un lavoro di solidarietà che non vuole e non chiede riconoscimenti proprio perché siamo in un momento particolare e tragico per tutto il nostro Paese. Ci sono sette persone, oltre alla titolare Vita Menza, che lavorano tutti i giorni per dare un minimo conforto e aiuto ai nostri concittadini e ci sono anche altri laboratori che si stanno attrezzando perché siamo davvero in emergenza. Da questa settimana inizieremo a produrre mascherine di ancor maggiore efficacia grazie all’aiuto di una ditta di Bergamo che lavorerà il tessuto, gratuitamente, con il trattamento antigoccia». Qual’è la durata di ogni mascherina? «Noi consigliamo 8-10 riutilizzi, ovviamente sempre lavando la mascherina possibilmente con un disinfettante».