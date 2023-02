Le pettorine verdi di Novara Green sono tornate a ripulire la città

Sabato scorso una quindicina di volontari si è dedicata a mozziconi e rifiuti, nelle le aree intorno al Mercato Coperto e al vecchio stadio di via Alcarotti.

Sono tornati nuovamente operativi, i volontari di Novara Green, che sabato 4 febbraio riconoscibili da una quindicina di pettorine verdi, hanno ripulito da mozziconi e rifiuti le aree intorno al Mercato Coperto e al vecchio stadio di via Alcarotti.

Una notevole quantità di piccola spazzatura abbandonata su marciapiedi, aree erbose e bordo strada è stata recuperata e, in accordo con ASSA, raccolta ordinatamente per il ritiro da parte degli operatori.

“Questa è la prima iniziativa di Novara Green per il 2023; esclusa la pausa estiva, troppo calda per questo genere di attività, ne seguiranno altre all’incirca con cadenza quindicinale – spiega l’Associazione nel presentare i risultati dell’iniziativa – Tra gli obiettivi dell’associazione per l’anno c’è sicuramente allargare progressivamente il raggio d’azione e raggiungere con i propri interventi di pulizia il maggior numero possibile di quartieri novaresi”.

“Negli ultimi mesi ogni volta che i nostri volontari si mettono all’opera, ricevono complimenti e ringraziamenti da parte di molti novaresi, e spesso anche richieste di informazione su come partecipare alle nostre iniziative – ha dichiarato il presidente di Novara Green, Fabrizio Cerri – È un gran bel segnale che ci regala due indicazioni importanti: cresce la sensibilità e soprattutto la voglia di fare, di partecipare. Noi siamo a disposizione per condividere con tutti il nostro modo di prendersi cura dell’ambiente e della città, fatto di piccole attività regolari. Riteniamo che questo sia un modo efficace di operare, perché non è invadente, è facile e dà l’esempio con semplicità”.

Fonte Ufficio Srampa Novaara Green