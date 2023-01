Le piscine del Terdoppio riaprono con il nuovo impianto di filtraggio

I lavori, realizzati durante le feste natalizie, sono costati 169mila euro.

Come anticipato nelle scorse settimane dalla stessa Amministrazione Canelli, ha riaperto il Centro Sportivo del Terdoppio, con il nuovo sistema di filtraggio in favore di un’acqua più cristallina. Si è concluso infatti durante le feste natalizie, l’intervento da 169 mila euro per l’installazione del nuovo sistema.

“Abbiamo deciso di sostituire il vecchio sistema di filtraggio a diatomee, con dei nuovi filtri a sabbia – ha spiegato l’Assessore allo Sport Ivan De Grandis – Questi nuovi filtri hanno una durata di vita decisamente superiore a quelli precedenti ma soprattutto hanno costi di manutenzione bassissimi e, per la tipologia delle nostre necessità, garantiscono una qualità più elevata.”

L’aggiornamento appena concluso, porta a cinque nuove unità, che hanno superato il collaudo giovedì scorso e che rispettano la normativa attuale UNI 10637, la quale indica i requisiti degli impianti di circolazione, filtrazione e disinfezione dell’acqua di piscina. “Questo ci consente una capacità di filtraggio di tutta l’acqua presente in vasca in sole quattro ore – continua De Grandis – anche dal punto di vista ambientale siamo stati attenti e possiamo dire che c’è una svolta “green” – importantissima in questo periodo storico, in quanto non è più previsto lo smaltimento delle diatomee. La sabbia del nuovo sistema (quarzite per piscine) del resto dura circa 10 anni e gli interventi manutentivi, come anche la futura sostituzione della sabbia stessa tra un decennio, sono contraddistinti dalla semplicità di utilizzo, cosa che permetterà un lavoro più agevole al personale che se ne occuperà e che è già stato formato in questi giorni. Voglio poi sottolineare l’importanza del Made in Italy, in quanto sia l’azienda produttrice che quella installatrice sono realtà italiane che garantiscono uno standard qualitativo all’avanguardia tanto dal punto di vista dell’efficienza, quanto da quello della sostenibilità – conclude De Grandis – Questa mattina ho fatto un sopralluogo dopo la riapertura e ho raccolto l’entusiasmo degli utenti che ho incontrato”.

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara