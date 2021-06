Le piscine, finalmente! Oggi 1 giugno riapre la vasca del Terdoppio, giovedì quella di via Solferino

La riapertura delle piscine comunali è il segnale più tangibile dell’effettiva ripartenza. Confermate le teriffe dello scorso anno.

Gli impianti di via Solferino (che aprirà il 3 giugno) e del Terdoppio (che apre oggi 1° giugno) inaugurano la stagione estiva novarese, aprendo le attività nel rispetto delle misure di sicurezza a seguito dell’emergenza sanitaria.

“Finalmente si va verso il ritorno alla normalità – commenta l’assessore allo Sport Marina Chiarelli – Il mondo dello sport ha risentito pesantemente, come diversi altri settori, delle chiusure e delle restrizioni. Abbiamo impianti che sono rimasti chiusi tanto, troppo tempo, sospendendo da una parte il lavori di molte persone, dall’altra la necessità di praticare attività da parte dei cittadini. Ora la situazione è in netto miglioramento grazie all’intensa campagna vaccinale ed è più che mai necessario che a ciascuno sia data la possibilità di riprendere a lavorare. Così come riaprono le palestre e altri impianti, riaprono anche le piscine comunali. Da domani le piscine di via Solferino e del Terdoppio riaprono al pubblico dando la possibilità ai novaresi e a chi vorrà fruirne di ristorarsi pur rimanendo in città”.

Uguali allo scorso anno le tariffe del servizio:

FERIALE FESTIVO

VIA SOLFERINO

Intero+lettino 8 euro 11 euro

Ridotto+lettino 4,50 euro 6 euro

Pausa pranzo 4,50 euro non previsto

IMPIANTO TERDOPPIO

Ingresso intero 7 euro 10 euro

Ingresso ridotto 3,50 euro 5 euro

Pausa pranzo 3,50 euro non previsto

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara