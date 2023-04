L’esito dei controlli di ieri della Polizia di Stato insieme alla Polizia Locale di Novara

Nella mattinata di ieri (venerdì 7 aprile) la Polizia di Stato ha implementato il servizio di controllo del territorio in città, mediante l’utilizzo del Reparto Prevenzione Crimine di Torino.

Nello specifico sono stati effettuati, insieme alla Polizia Locale di Novara, servizi nel corso dei quali venivano controllate in totale 134 persone (73 con precedenti di polizia), 17 veicoli e 10 esercizi commerciali.

Durante il servizio venivano sanzionati due esercizi pubblici: uno di questi, un barbiere per avere un dipendente irregolare e poi un bar con un angolo slot non in regola.

Sono state battute le seguenti zone: Stazione FS, viale Manzoni, corso della Vittoria, centro città e parco dell’Allea.

Fonte Ufficio Comunicazione Portavoce Polizia di Stato Novara