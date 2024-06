LICEO ARTISTICO “CASORATI”: PRECISAZIONI DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA DELLA PROVINCIA

Novara – In merito alle notizie riferite da alcuni organi di stampa, il Servizio Edilizia scolastica della Provincia di Novara precisa che le attività scolastiche nella sede di via Greppi del Liceo artistico “Casorati” proseguono come da calendario. Nessuna sospensione, quindi, dopo il ritrovamento di un frammento di sottocopertura in cemento-amianto nel cortile interno dell’edificio durante i lavori di rimozione della stessa sottocopertura. Oltre all’immediato intervento dei tecnici della Provincia, sul posto era presente anche il personale di Asl Novara, che ha stilato una relazione che mette in luce la situazione di assoluta sicurezza per gli studenti e per il personale scolastico, fatto, questo, determinante e fondamentale a garanzia della prosecuzione della regolare attività. Il Settore e gli Uffici della Provincia si rammaricano per la diffusione di notizie non veritiere, soprattutto in considerazione del fatto che le azioni e i cantieri per la rimozione dell’amianto negli edifici di competenza dell’Ente non conoscono precedenti, quanto a impegno economico, rispetto a quanto avviato dall’attuale Amministrazione e, in particolare, in considerazione del fatto che proprio il Liceo artistico “Casorati”, dopo anni di attesa da parte della scuola, è sede di un cantiere fortemente voluto e nell’ambito del quale è appunto previsto il completo rifacimento della copertura e della sottocopertura.

