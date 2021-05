Lieto fine al De Pagave, dove un gattino caduto nel vano ascensore è stato salvato dai Vigili del Fuoco

Il miagolio insistente ha messo in allarme ospiti e sanitari della Cittadella dell’Anziano, per fortuna tutti e quattro i gattini sono stati messi in salvo, uno dei quali grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.

Il miagolio insistente ha messo in moto la macchina degli aiuti ed alla fine, 4 piccoli gattini sono stati messi in salvo, uno dei quali grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Il lieto fine, lo raccontano gli anziani ospiti dell’Istituto De Pagave, dove questa mattina (mercoledì 19 maggio), il micetto è finito in qualche modo all’interno del vano ascensore e non riuscendo a trovare una via d’uscita, ha cominciato a miagolare. Il pianto del cucciolo ha destato l’attenzione degli ospiti e dei sanitari, che hanno subito chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Alla Cittadella dell’anziano, si è immediatamente recato il personale della prima squadra del Comando di Novara, che attraverso una manovra di emergenza e con l’aiuto dei tecnici del centro, ha riportato l’ascensore al piano superiore. Nel frattempo, un componente della squadra si è calato in sicurezza sotto la cabina e ha riportato all’esterno il gattino, riunendolo agli altri tre recuperati in precedenza.