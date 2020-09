L’Igor Novara batte Firenze al tie-break e vola in semifinale

Nel 2° turno di Supercoppa, l’Igor Novara insegue Firenze fino al 5° set e si guadagna la semifinale contro la Yamamay Busto Arsizio.

IGOR VOLLEY NOVARA Vs IL BISONTE FIRENZE (23-25; 25-16; 20-25; 25-18; 15-12)

Bello e combattuto il 2° turno di Supercoppa che vale la semifinale, in un Pala Igor purtroppo ancora senza pubblico. Con l’Igor Novara che deve un po’ inseguire il Bisonte Firenze fino al tie-break, per averne ragione con una prova autorevole e matura.

Comincia subito bene Firenze che si aggiudica il primo set per 23-25, ma Novara risponde con un secondo parziale mai in discussione, che le azzurre chiudono agevolmente sul 25-16. Toscane sempre avanti nel terzo set, con Novara che agguanta pareggio e sorpasso sul 13-12. E’ una rimonta illusoria, perchè le ospiti riallungano andando a chiudere sul 20-25.

Le azzurre però non demordono e vogliose di prendersi il tie-break conducono sempre avanti il quarto set concludendo senza intoppi sul 25-18.

Igor che nel set decisivo si è oramai sciolta e sulle ali dell’entusiasmo parte forte e prosegue pure meglio, sciorinando pallavolo di ottimo livello. Ma Il Bisonte non si da per vinto ed accorcia arrivando fino al 10-8. La speranza per in un rush finale combattuto,viene però frustrata dalle azzurre, che tornano ad accelererare chiudendo l’incontro sul 15-12.

Sabato prossimo a Vicenza in semifinale, l’Igor affronterà la Yamamay Busto Arsizio che ha sconfitto Chieri per 3-1.