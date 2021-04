L’Igor passa a Monza e si prende la finale scudetto. Sarà ancora Conegliano-Novara

Le ragazze di Stefano Lavarini vincono anche gara 2 in trasferta e guadagnano la finale scudetto contro Imoco. Prima partita a Conegliano sabato prossimo 17 aprile.

Monza si conferma avversario tostissimo, ma l’Igor che vince anche gara due anche in trasferta, dimostra che dopo 5 partite consecutive perse contro Saugella, è stata capace di aggiudicarsi le due più importanti che valgono la finale scudetto.

Un vero capolavoro azzurro, quello compiuto dalle ragazze di Stefano Lavarini, che dopo quattro stagioni espugnano l’Arena di Monza per 1-3, trovandosi per l’ennesima volta davanti la corazzata Conegliano, ma con nulla da perdere, probabilmente andando a giocare la serie finale con la mente sgombra, dopo aver già perso in finale di Coppa Italia e in semifinale di Champions League.

Monza parte con Orro in regia e Van Hecke in diagonale, Heyrman e Danesi al centro, Meijners e Begic in banda e Parrocchiale libero; Igor in campo con Smarzek opposta a Hancock, Chirichella e Washington centrali, Daalderop e Bosetti schiacciatrici e Sansonna libero.

Buono l’avvio di Novara (1-3) con Daalderop, Bosetti scappa fino al 5-7 ma Monza impatta (7-7) e nel punto a punto successivo trova il break importante che vale il 16-12 con l’ace di Squarcini. Bosetti rientra in gioco (17-14), sul 20-18 Parazzoli ferma il gioco ma Novara impatta con il muro di Washington su Begic (20-20) riaprendo i giochi. Due errori azzurri, però, lanciano le brianzole (23-20) con Meijners che chiude poi il set in diagonale sul 25-21.

Novara con Zanette in sestetto, Washington fa il primo spunto (3-4) ma Orro trova il break che ribalta l’inerzia (8-6) e costringe al timeout Lavarini; Meijners sbaglia (8-8), Zanette concretizza una gran difesa (10-11) e poi allunga in maniout con Washington che poco dopo lancia le azzurre prima sull’11-16 e poi sul 12-17 con un gran primo tempo. Monza non si arrende e rientra 16-17, Lavarini chiama a raccolta le sue e Novara riparte, scappando 17-21 e poi avvicinando il traguardo con un maniout di Bosetti (19-23) e un diagonale di Herbots (20-24). Chiude un errore di Van Hecke in battuta (21-25).

Lavarini rilancia Smarzek e la polacca fa la differenza in avvio con quattro punti pesanti che valgono il 4-7, dopo una gran difesa di Bosetti; timeout brianzolo ma Novara allunga 8-12 mentre Monza trova ritmo e a muro fa 10-12, arrivando poi sul -1 con un’altra “stoppata” messa a segno da Heyrman (13-14). Sul turno in battuta di Smarzek, complice una gran Daalderop, Novara scappa 14-21 con un pallonetto dell’opposto azzurro, mentre Monza cambia diagonale, invano: Obossa non si arrende (19-23), Tajé firma l’ace che vale il 19-25 e l’1-2.

Con Orthmann e Negretti titolari, Monza reagisce (3-0) con due muri di Danesi, mentre Bosetti (4-3) e Chirichella (5-4) rimangono in scia, con un errore di Begic (7-7) che innesca un bel punto a punto, rotto da un ace di Hancock (9-10) e da un primo tempo di Chirichella (10-12). Monza rientra (12-12), Daalderop fa 13-17 ma la solita Squarcini riduce il gap (16-17, ace) mentre Lavarini lancia Herbots in battuta: sul servizio della belga (16-19, ace), Novara fa 16-21 e ipoteca il parziale. Le padrone di casa, però, non mollano e rientrano 20-21 con le azzurre fallose, Bosetti risolve uno scambio rocambolesco (20-23) e Novara arriva al match ball con un errore di Orthmann (22-24); chiude Chirichella, in primo tempo, per il 23-25.

Saugella Monza – Igor Gorgonzola Novara 1-3 (25-21, 21-25, 19-25, 23-25)

Saugella Monza: Carraro, Squarcini 2, Heyrman 11, Van Hecke 17, Orro 4, Begic 10, Danesi 8, Orthmann 2, Meijners 10, Obossa 3, Davyskiba ne, Parrocchiale (L), Negretti (L). All. Parazzoli.

Igor Gorgonzola Novara: Herbots 2, Napodano (L) ne, Zanette 2, Battistoni, Bosetti 17, Chirichella 10, Sansonna (L), Hancock 3, Bonifacio ne, Tajè 1, Washington 11, Smarzek 10, Bolzonetti ne, Daalderop 14. All. Lavarini.

MVP Caterina Bosetti

Fonte Ufficio Stampa Igor Volley Novara