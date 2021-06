Lite in casa: lei ferite da codice verde, lui vola dalla finestra ed è gravissimo in codice rosso

Sull’episodio stanno indagando le forze dell’ordine. Dopo il volo dal terzo piano, l’uomo ricoverato all’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli, per i gravi politraumi riportati.

Le urla, la lite e poi il suono delle sirene. Almeno questo sarebbe accaduto in un appartamento di via Foa a Vercelli, dove le conseguenze della discussione di una coppia, sarebbero dunque molto serie.

Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, l’uomo, un 45enne straniero, era riverso sul selciato sotto la finestra dell’appartamento, dopo un volo dal terzo piano di 12 metri circa. La donna, un’italiana 26enne, è invece rimasta in appartamento. I sanitari hanno accertato per lei, ferite da codice verde guaribili in qualche giorno.

Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il ferito è stato trasportato d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale Sant’Andrea di Vercelli in condizioni gravissime. Sul fatto stanno indagando le forze dell’ordine insieme alla Questura di Vercelli.