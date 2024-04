Lo sport: benessere e qualità della vita. Appuntamento a Galliate per venerdì 12 aprile alle 21

Galliate – Tutto pronto per l’incontro “Lo sport: benessere e qualità della vita. Come l’attività sportiva ci aiuta nella quotidianità” organizzato dalla Biblioteca di Galliate e tenuto dall’atleta Giulio Molinari, in dialogo con Mirko Lombardo. L’evento si terrà venerdì 12 aprile alle ore 21 nella suggestiva cornice della Sala Neogotica del Castello di Galliate.

Ingresso gratuito.

Il palmarès dell’atleta Giulio Molinari è impressionante: 3 volte Campione Europeo sulla mezza distanza; 4 volte Campione Italiano di Triathlon Medio; 2 volte qualificato per il Mondiale Ironman delle Hawaii (2017, 2018) – in cui vanta la miglior prestazione italiana di sempre. Tra i successi più prestigiosi ci sono due podi in un Ironman (3° Copenhagen 2018, 3° Cervia 2019) e numerose vittorie in IM 70.3 (3° St. Poltern 2018, 1° Staffordshire 2017, 3° Nice 2018) e Challege Half Distance (1° Rimini 2016 e 2107, 1° Riccione 2018). Infine, ma non per questo meno importante, 3 volte vincitore ICON Livigno Xtreme Triathlon.