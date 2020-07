Lunedì sera il Novara a Carpi, chi passa in semifinale trova la vincente fra l’ex Reggiana e Potenza

Dall’urna del sorteggio dei Quarti di Finale Play-Off di serie C, il Novara calcio pesca il Carpi. Partita unica al Cabassi lunedì prossimo 13 luglio, ore 20.30 oppure 20.45 se la partita venisse trasmessa in diretta su Rai Sport. Chi vince affronta la vincente fra Reggio Audace e Potenza.

Un campo che evoca recenti ricordi non certo esaltanti, ma ogni partita ha storia a se e questo Play-Off post Covid ha parecchio rimescolato le carte e dopo lo stop forzato di 4 mesi, il Novara sembra fra quelle squadre più toniche atleticamente.

Per passare alla semifinale, dove ci sarà la vincente di Reggio Audace (Reggio Emilia)-Potenza, ancora una volta i ragazzi di Banchieri saranno chiamati alla vittoria entro i 90 minuti regolamentari. Solo dalla semifinale lo svantaggio sarà appianato, con il regolamento che in caso di parità, prevede tempi supplementari e calci di rigore, ma sempre e comunque con gli azzurri costretti a giocare sul campo nemico.

Ecco il quadro completo degli accoppiamenti dei Quarti di Finale Play-Off di serie C:

Reggio Audace-Potenza

Carpi-Novara

———————————-

Bari-Ternana

Carrarese-Juventus Under23