Lupi nelle campagne novaresi? La Provincia di Novara smentisce: “E’ totalmente falso”

Un video circolato sui social ha creato qualche apprensione nella zona di Ghemme, dato il procurato allarme, sono in corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità

Un video circolato in rete e sui social, ha messo destato qualche preoccupazione in Provincia di Novara, perchè le immagini mostravano alcuni esemplari di lupo che sarebbero stati riprese nelle campagne intorno a Ghemme. A smentire però è il consigliere delegato alla Polizia Provinciale Andrea Bricco, il quale dopo aver visto il video veicolato su WhatsApp e sentito gli uffici, non ha esistato a bollare la notizia come “Totalmente falsa”.

“Il video – spiega meglio consigliere – è autentico, ma si riferisce alle campagne dell’Alessandrino. La fake news ha creato forte preoccupazione tra i residenti della zona di Ghemme, molti dei quali si sono rivolti al personale dei nostri Uffici, che ha immediatamente compiuto le verifiche del caso. A confermare che non si tratta del territorio ghemmese è stata anche Life Wolfalps Eu, che si occupa appunto di monitorare nei territori la presenza dei lupi, alla quale ci siamo rivolti per segnalare l’accaduto: l’associazione ha smentito che le campagne della Bassa Sesia siano interessate dallo spostamento di branchi. Dato il procurato allarme – conclude il consigliere – sono in corso accertamenti per verificare le responsabilità”.

Fonte Ufficio Stampa Provincia di Novara