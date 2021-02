L’urna di CEV non dice bene all’Igor, ai quarti sarà Novara-Fenerbahce, con l’ombra Imoco sulla semifinale

Come l’anno scorso prima dello stop per covid, le azzurre per i quarti di Champions pescano le fortissime turche di Istanbul. In Coppa Italia, al Pala Igor sfida che vale la Final Four contro Firenze.

Sorteggio non certo benevolo in Champions League per L’Igor Volley Novara, che pesca la corazzata Fenerbahce di Istanbul, come l’anno scorso, ma con le turche decisamente cresciute da tutti i punti di vista.

Le azzurre sfideranno in trasferta tra il 23 e il 25 febbraio la formazione turca, per poi tornare in campo la settimana successiva al Pala Igor.

Come se non bastasse, nel caso le ragazze di Lavarini superassero il quarto di finale, è molto probabile che dal derby tutto italiano Scandicci-Conegliano, l’Imoco esca vincitore, per poi affrontare le azzurre in semifinale.

Ecco il quadro complessivo dei Quarti di Finale di Coppa CEV:

Igor Volley Novara Vs Fenerbahce Istanbul

Scandicci Vs Conegliano

Police Vs Vakifbank

Busto Arsizio Vs Ecsazibasi.

Definito, invece il tabellone di Coppa Italia: il 10 di marzo la Igor sfiderà Firenze in casa, per guadagnarsi un posto in Final Four. La vincente del quarto di finale del Pala Igor, sfiderà in semifinale una tra Chieri e Trento.

Dall’altra parte del tabellone, i quarti di finale tra Conegliano e Busto Arsizio e tra Monza e Scandicci. La Final Four è in programma a Rimini il 13 e 14 marzo 2021.