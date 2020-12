Manca il goal non l’impegno. Il Novara è spuntato e con la Pro Patria è solo 0-0

Il ritorno di Banchieri vede il Novara ritrovare impegno e volontà, ma l’attacco non incide e contro una solida Pro Patria arriva solo un punto.

Anceh se le partite non sono tutte uguali e questo pareggio non somiglia certo a quelli della gestione Marcolini, il risultato non cambia e dopo due mesi di attesa, il Novara che ritrova in panchina Banchieri, dovrà ancora attendere per trovare i tre punti. Sulla fase di costruzione si rivedono cose positive, ma arrivati sulla trequarti, gli azzurri si fermano, non trovando spunti pericolosi, in un attacco fatto di “nomi” sulla carta, dove però il più meritevole è sembrato il classe 2022 Tordini.

NOVARA-PRO PATRIA 0-0

La Partita

Non manca la volontà al Novara, che Banchieri fa tornare all’antico dal punto di vista tattico, anche se non manca qualche scelta coraggiosa, come l’impiego del giovane Tordini in attacco- Il classe 2002 ripaga la fiducia con una prova condita non solo dall’impegno, dimostrando che in campo ci deve andare solo chi sta bene ed ha realmente voglia di sudare. Davanti agli azzurri però c’è una Pro Patria solida e molto dotata fisicamente, che concede poco e quando può punzecchia appoggiandosi sull’ottimo Parker, dimostrando di poter essere pericolosa, anche attraverso le palle inattive, sulle quali non mancano idee e potenzialità.

La partita la fa sicuramente il Novara, ma gli ospiti non soffrono quasi mai, limitandosi a tenere le posizioni, anche perchè nel primo tempo si fatica a trovare sponde e vie centrali, dove Zigoni purtroppo, conferma la sensazione di essere cosa avulsa. E allora gli azzurri ci provano con qualche conclusione da fuori, senza riuscire ad impensierire più di tanto Greco. Stanco del rendimento di Zigoni, dopo 10 minuti della ripresa, Banchieri inserisce Pablo Gonzalez, dirottando Tordini al centro. La manovra azzurra si velocizza (indispensabile Buzzegoli) e sembra creare maggiori problemi agli ospiti che si abbassano maggiormente a protezione della propria metà campo.

Il Novara trova anche la rete al 64’con Migliorini, ma l’arbitro annulla per una dubbia carica sul portiere, episodio che carica ulteriormente la squadra di Banchieri, che nell’ultimo quarto d’ora ci prova con maggiore veemenza, come oggettivamente non si vedeva da tempo, ma la sensazione è che senza il miglior Panico ed almeno un attaccante degno di questo nome, la sterilità offensiva sarà di difficile soluzione, visto l’approccio in azzurro palesato da Zigoni e Lanini, giocatori che avrebbero dovuto fare la differenza, mentre preoccupa l’involuzione di Cagnano.

Spese quasi tutte le energie e con le squadre che hanno perso le distanze, il finale regala qualche spazio in più, con qualche occasione potenziale anche per la Pro Patria in contropiede. Ma alla fine il pareggio è il risultato più giusto, così il 59à derby del Ticino va in archivio con un punticino a testa.

La Formazione

Il ritorno di Banchieri, vuol dire ritorno anche al 4-3-1-2 e viste anche le assenze (Panico e Bove squalificati e Firenze oramai ai margini) c’è anche il ritorno alla vecchia guardia, con innnanzitutto Daniele Buzzegoli in cabina di regia. La novità riguarda il ruolo di terzino destro, con il mister che lascia fuori Natalucci e sceglie di surrogare sull’esterno Pogliano, al suo rientro da titolare.

In mezzo, a fianco di Buba, le certezze sono Bianchi e Collodel. Davanti a parte Zigoni, al momento insostituibile per posizione e caratteristiche (malgrado il rendimento) c’è la fiducia al giovane Tordini, come a dire “nessuno si senta titolare, gioca chi merita e dimostra voglia e attaccamento”. Ed a proposito di fedelissimi ed affidabili, torna in campo Nico Schiavi, nella posizione di trequartista.

La Cronaca

20′ Schema da punizione che libera al tiro Schiavi da oltre 20 metri. Mezzo esterno destro deviato in corner da Greco.

31′ Crosso di Colledel profondo sul secondo palo, dove Migliorini arriva ma non colpisce di testa come vorrebbe e palla a lato.

39′ Parker incrocia col destro da posizione laterale, attento Lanni nella presa bassa.

40′ Bomba di Buzzegoli dai 25 metri, bravo a distendesi e deviare Greco.

42′ Proteste bustocche per un tocco sospetto di Migliorini, sul quale l’arbitro vede una deviazione legittima in corner.

45′ Azione confusa in area e conclusione ribattuta casualmente da un difensore ospite, sul tiro da buona posizione di Schiavi.

46′ Fuori l’impalpabile Zigoni e dentro Gonzalez, con Tordini che va a ricoprire una posizione più centrale.

61′ Kolaj chiude un bel contropiede bustocco con un destro pericoloso sul quale Lanni respinge a mani aperte.

62′ Esce Schiavi (sufficiente la sua prova) e dentro Cisco, con gli azzurri che cambiano modulo provando a dare ampiezza cercando gli esterni.

64′ Migliorini la mette dentro di testa ma l’arbitro annulla per il contatto sul portiere. Decisione che lascia più di qualche dubbio.

83′ Ultime mosse per Banchieri, che toglie Cagnano e Tordini, con l’ingresso di Colombini e Lanini.

86′ Occasione per la Pro Patria, con Latte Lath che leva palla in area a Colombini e la mette dietro per Nicco che calcia male di contro balzo sprecando tutto.

89′ Esce anche lo sfiancato Collodel, encomiabile per l’impegno, con Pagani che si posiziona sull’esterno, con il Novara riposizionato con un 3-4-3.

Il Tabellino

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano (83′ 33 Colombini), 4 Sbraga, 6 Pogliano, 8 Schiavi (63′ 26 Cisco), 10 Buzzegoli (C), 14 Migliorini, 15 Collodel (VC; 89′ 21 Pagani), 17 Zigoni (45′ 19 Gonzalez), 23 Bianchi, 32 Tordini (83′ 9 Lanini)

A disposizione: 1 Spada, 31 Desjardins, 20 Lamanna, 25 Bellich, 28 Hrkac, 29 Rusconi, 37 Ivanov

Allenatore: Simone Banchieri

PRO PATRIA: 1 Greco, 6 Gatti, 7 Cottarelli, 9 Parker, 11 Kolaj (62′ 24 Latte Lath), 13 Boffelli, 14 Bertoni (VC), 15 Pizzul, 19 Lombardoni, 20 Nicco, 21 Colombo (C; 62′ 16 Fietta)

A disposizione: 12 Mangano, 2 Compagnoni, 4 Saporetti, 10 Le Noci, 17 Spizzichino, 18 Piran, 25 Ferri, 26 Dellavedova, 27 Pisan, 30 Castelli

Allenatore: Ivan Javorcic

Arbitro: Sig. Valerio Crezzini di Siena

Assistenti: Sigg. Stefano Lenza di Firenze e Costin Del Santo Spataru di Siena

Quarto ufficiale: Sig. Filippo Colaninno di Nola

Marcatori:

Ammonizioni: 13′ Schiavi (N); 28′ Nicco (P); 61′ Pizzul (P), 89′ Collodel (N)

Calci d’angolo: Novara-Pro Patria 1-4

Recupero: 0 pt + 4′ st