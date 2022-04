Marciapiedi invasi dalle cassette di frutta: interviene la Polizia Locale di Novara

Negoziante ortofrutticolo sanzionato per l’occupazione impropria di marciapiedi e piste ciclabili.

Un negoziante ortofrutticolo proprietario di due esercizi in città, è stato sanzionato dalla Polizia Locale di Novara, per aver occupato impropriamente alcuni marciapiedi ed intralciato il passaggio dei ciclisti, su alcune piste ciclabili cittadine.

A seguito di diverse segnalazioni pervenute, e successivamente ai controlli sul posto effettuati dalla Polizia Locale volta a controllare il rispetto delle norme in ambito commerciale; gli agenti hanno effettivamente verificato che alcuni tratti di pista ciclabile e marciapiedi, sia in viale Giulio Cesare che in corso Torino, sono stati in parte occupate da cassette di prodotti di ortofrutticola.

“Si è proceduto alla verifica del Regolamento di Polizia Urbana e del Codice della Strada controllando le licenze, il personale dipendente e la possibilità o meno di occupare il suolo pubblico” scrive l’Ufficio Comunicazione del Comune di Novara, nello spiegare la sanzione successiva che ha colpito il gestore di due negozi di ortofrutticola “a tutela dei pedoni e di chi percorre la città in bicicletta ma anche a tutela degli altri commercianti rispettosi delle normative”.