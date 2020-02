Marijuana a partire da 30 euro, denunciati due spacciatori minorenni

Dopo mesi di indagini partite nell’aprile scorso a seguito dei danneggiamenti avvenuti presso il parco di via Venezia, la Polizia Locala ha denunciato due minori novaresi che gestivano un giro di marijuana a loro coetanei della zona.

Le indagini erano partite nell’aprile scorso, dopo quasi un anno di lavoro la Polizia Locale ha denunciato all’autorità giudiziaria due giovanissimi minorenni per spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante di aver venduto le stesse a loro coetanei sempre minorenni.

Il tutto è partito a seguito dei danneggiamenti provocati presso il parco verde di via Venezia a Novara, che aveva portato alla denuncia di tre neomaggiorenni. Da allora la Polizia Locale ha particolarmente attenzionato l’area, facendo venire alla luce un traffico di sostanze illecite che i due denunciati gestivano, tra il parco di via Venezia e la vicina area verde di via Galvani. Nel corso dell’indagine, sono stati identificati decine di minori, potenziali clienti, fino ad arrivare ai due responsabili dell’attività di microspaccio, segnalati alla Procura dei Minori di Torino. I due ragazzi minorenni, come è risultato dalle indagini, erano soliti vendere ad una cerchia di altri ragazzi minorenni, divenuti abituali clienti, dosi di marijuana per 30 euro ciascuna.