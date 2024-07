MASSIMA ATTENZIONE PER L’IFANTRIA AMERICANA

Novara – Si riscontra anche quest’anno la presenza di Hyphantria cunea o Ifantria americana su alcune piante nel territorio comunale.

Si tratta di un insetto che nella sua forma larvale può essere facilmente confusa con la temibile processionaria, ma che risulta essere assolutamente innocua per l’uomo e per gli animali.

Attualmente si può osservare la prima prima di due generazioni che si alterneranno nell’arco dell’estate (la seconda avverrà presumibilmente nella prima metà di agosto).

L’insetto in questa fase è una larva dal colore chiaro con lunghi peli non urticanti e comportamento gregario che forma nidi sericei su alberi di diverse specie.

L’unico danno che arreca l’insetto è una parziale defogliazione degli alberi colpiti. Come metodo di lotta preventivo si consiglia di rimuovere meccanicamente i nidi, tagliando la porzione di ramo su cui si osservano le prime foglie scheletrizzate e successivamente distruggerli.

Si ribadisce la non pericolosità di tale avversità e si ricorda che l’unità Verde Pubblico comunale è a disposizione dei cittadini per fornire tutte le informazioni in merito.