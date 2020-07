Mense scolastiche. L’appello di Graziosi alle famiglie: “Iscrivetevi dobbiamo organizzarci”

Oltre a lavorare sulla riapertura dei plessi scolastici della città, il Comune di Novara dovrà provvedere a rimettere in piedi i servizi non didattici, tra i quali le mense, ma prima bisognerebbe avere un quadro più esauriente sulle iscrizioni.

“Sarà un anno scolastico molto diverso da quelli passati – spiega l’assessore all’Istruzione Valentina Graziosi – e come tale bisognerà organizzarsi bene. I nostri uffici, per le scuole di Novara, stanno lavorando per mettere in sicurezza le aule e quindi consentire lo svolgimento delle lezioni in piena tutela degli studenti. Ma è necessario organizzare anche i servizi non didattici, come la mensa. Per questo chiediamo che, quanto prima, vengano effettuate le iscrizioni da parte dei genitori che faranno fermare i propri figli a pranzo”.



Rispetto allo scorso anno, si registra un numero di iscritti alle mense inferiore. Al fine di evitare difficoltà all’avvio del servizio, si ricorda che l’iscrizione è condizione indispensabile per l’ammissione. E’ necessario non risultare in situazione di morosità. E inoltre possibile, in via straordinaria, iscriversi fino al 28 agosto 2020. Le iscrizioni al servizio mensa si effettuano solo online. I genitori dovranno seguire le modalità previste nel “Portale genitori per servizio di ristorazione scolastica” raggiungibile dal sito del Comune di Novara (comune.novara.it – aree-tematiche – educazione-ed-istruzione oppure accedendo direttamente al seguente link: https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=novara).

I genitori non ancora registrati dovranno ottenere l’accesso attraverso la registrazione on line. Questa modalità è semplice e veloce e riduce i tempi di richiesta al servizio.

Per il primo accesso (se non si è in possesso delle credenziali USERNAME e PASSWORD) cliccare REGISTRATI, sul portale genitori per servizio ristorazione scolastica, per creare la nuova utenza.

Se si è già registrati ed in possesso delle credenziali USERNAME e PASSWORD, accedere all’apposito link.

Gli uffici dei servizi educativi dell’assessorato all’istruzione forniranno un ausilio informativo telefonico alle famiglie che necessitano di ulteriori approfondimenti per le iscrizioni on line lunedì, martedì, mercoledì dalle 9 alle 11,30; il giovedì dalle 14 alle 16,30 telefonando ai numeri: 0321/3703586 o scrivendo alla mail [email protected]

0321/3703558 o scrivendo alla mail [email protected]