Micha Hancock è da record, ma Conegliano è di un altro pianeta

Nella serata che incorona Micha Hancock come regina degli ace, Conegliano passa agevolmente al Pala Igor per 3-0, con Novara che si avvicina solo nel 2° set.

Igor Gorgonzola Novara Vs Imoco Volley Conegliano 0-3 (19-25, 22-25, 18-25)

Imoco Conegliano è probabilmente la squadra più forte del mondo e dunque non era certamente inatteso che potesse ancora una volta mettere sotto Novara, si trattava di capire se e quanto le ragazze di Lavarini avessero accorciato il gap tecnico.

Nel successo delle venete che questa sera al Pala Igor sono passate con un perentorio 3-0, ci sono stati comunque spunti interessanti anche per la squadra di Lavarini, come pure qualche riflessione critica.

“Ci è mancata la continuità – spiega a fine partita il libero Francesca Napodano – abbiamo sbagliato in alcuni momenti le cose più semplici, cosa che alla fine ha fatto la differenza. Abbiamo fatto bene per larghi tratti della gara, tenendo testa a una squadra fortissima come Conegliano e da questo punto di vista possiamo essere soddisfatte ma certamente dobbiamo lavorare sulla continuità”.

Un test utile soprattutto per testare livelli di gioco altissimi, in vista della trasferta di Istanbul, nel doppio confronto con Fenerbahce che assegnerà un posto in semifinale di CEV, dove con buone probabilità, ci sarà ancora Conegliano. “Stasera ci riposiamo – prosegue Napodano – poi ci concentreremo sulla partita di martedì che per noi è importantissima. Vogliamo andare avanti in Champions League e per farlo sarà importante portare a casa un risultato positivo in Turchia”.

Se il risultato non ha sorriso alle azzurre, arrivate a contendere realmente un set solo nella seconda frazione, Novara può comunque gioire per lo straordinario record conseguito da Micha Hancock, che nel match contro Imoco ha stabilito il nuovo record di ace in stagione regolare, da quando (1999-2000) le statistiche vengono rilevate e registrate in serie A1.

Curiosamente la palleggiatrice americana dell’Igor, supera Virginie De Carne che nella stagione 2002-2003, con la maglia dell’Agil Volley Novara, realizzò 49 ace in 79 set giocati. Micha Hancock al momento ne ha messi a segno 50 in 73 set disputati.

Per altro, anche che se quest’anno nessuno dovesse superare la palleggiatrice igorina, (Hancock 50 ace, Egonu 31, D’Odorico a 27); Hancock vincerebbe il titolo di miglior servizio del campionato per il quarto anno consecutivo. In 22 stagioni di rilevazioni, nessuna prima di lei era riuscita a conseguire il titolo di specialista in battute vincenti, per più di due anni consecutivi e tre annate in tutto.