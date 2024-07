MICHELIN POWER DAYS 2024, TUTTO ESAURITO A MISANO: LA SODDISFAZIONE DEL NOVARESE DE GREGORI

Novara – “Sono stati due giorni di sport all’insegna della partecipazione e del far play, non posso che esprimere la mia enorme soddisfazione e ringraziare tutti coloro i quali hanno preso parte all’organizzazione, a costo di sacrifici personali e familiari. Basta vedere i numeri per affermare che i Powerdays sono ormai diventati da qualche anno a questa parte il più grande evento italiano dedicato alle due ruote monogomma”. Alessandro De Gregori, presidente del Moto Club TTN Racing di Novara, commenta così i “Michelin Powerdays” andati in scena nel weekend del 13 e 14 luglio all’autodromo di Misano Adriatico intitolato alla memoria del compianto Marco Simoncelli. Quarantotto ore di puro divertimento e di sano agonismo, un’iniziativa storica della Casa del Bibendum che per l’ottavo anno consecutivo ha portato in pista i clienti appassionati per le prove libere svoltesi sul tracciato romagnolo. L’evento corporate Michelin ha dato la possibilità ai clienti di poter testare le gomme francesi su una delle piste più belle e tecniche del panorama internazionale. Ogni pilota ha avuto a disposizione quattro turni di prove e goduto dell’assistenza del Racing service Michelin competition, il cui staff professionale ha garantito il necessario supporto tecnico. I gruppi amatori, esperti e veloci, va detto, sono stati suddivisi in base ai tempi dichiarati dai piloti alla segreteria dell’evento. “E’ andato tutto davvero bene – aggiunge De Gregori – non posso che rinnovare l’appuntamento al 2025”.

