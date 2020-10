Migliorini, Firenze e Lanini si godono in tribuna il 3-0 del Novara alla Lucchese

In attesa dei rinforzi in arrivo dal mercato, il Novara calcio batte con merito la Lucchese con le reti degli esperti Bianchi, Gonzalez e Buzzegoli.

Contro un’onesta Lucchese, in attesa degli importanti rinforzi in arrivo dal mercato (Migliorini e Firenze dalla Salernitana e Lanini dal Parma, tutti e tre presenti in tribuna); il Novara calcio fa il necessario nel primo tempo e legittima con autorità nella ripresa, portando a casa i primi tre punti del campionato.

Sblocca la partita Bianchi in chiusura di primo tempo e poi raddoppia con Gonzalez a 20′ dalla fine, arrivando ad una sola rete dal mito Silvio Piola, nella classifica al-time dei marcatori azzurri. La ciliegina la mette Buzzegoli al 78′ direttamente da calcio d’angolo, con una parabola telecomandata in porta senza che nessuno sia riuscito a deviarla.

La Partita

Novara che prende velocemente il comando delle operazioni, con gli ospiti che si limitano a coprire gli spazi. Non ci sono grandi accelerazioni e conseguentemente grosse opportunità, ciò nonostante prima dell’intervallo gli azzurri trovano il vantaggio con Bianchi. Schiavi porta palla al limite ma viene contrastato, la palla finisce all’ex ascolano che fa partire un destro a giro che non lascia scampo a Coletta.

Si aspetta una Lucchese più vivace, invece il Novara comincia la ripresa con un piglio diverso, creando diverse grosse opportunità per il raddoppio, che puntualmente arriva a 20′ dalla fine, per merito di Panico che spinge l’azione e di Zigoni (buona la prova di entrambe) che calcia in diagonale impegnando nella respinta corta Coletta, giusto sulla testa del Cartero che arriva a quota 87 reti in maglia azzurra. Poi arriva anche il goal di Buzzegoli che chiude il match.

Con l’innesto dei nuovi elementi, è indubbio che la squadra di Simone Banchieri alzerà decisamente il proprio tasso tecnico, allungando a dovere una rosa fino ad oggi decisamente risicata. Chissà che questo netto successo non aggiusti le cose fra allenatore e società, dopo le lamentele del tecnico azzurro, proprio in relazione alle difficoltà, fra assenze ed infortuni, che hanno limitato questo inizio stagionale.

La Formazione

Formazione quasi obbligata per Banchieri, che lancia al centro dell’attacco sin dal primo minuto Gianmarco Zigoni. In attesa delle forze fresche in arrivo dal mercato, gli altri sono i soliti noti. Lanni in porta, con da destra a sinistra: Pagani, Bove, Bellich e Cagnano in difesa. Bianchi, Buzzegoli e Schiavi a centrocampo; con Gonzalez e Panico a supporto di Zigoni.

Il Tabellino

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano, 5 Bove, 8 Schiavi, 10 Buzzegoli (C), 11 Panico, 17 Zigoni (84′ 32 Tordini), 19 Gonzalez (VC; 73′ 26 Cisco), 21 Pagani, 23 Bianchi T. (76′ 15 Collodel), 25 Bellich

A disposizione: 1 Spada, 22 Marricchi, 13 Baldi, 16 Pinotti, 18 Zunno, 26 Cisco, 27 Spitale, 29 Rusconi, 34 Bianchi N., 35 Iervolino

Allenatore: Simone Banchieri

LUCCHESE: 1 Coletta, 2 Panariello (VC), 3 Lo Curto, 4 Cruciani (C), 7 Nannelli, 8 Kosovan (60′ 21 Bitep), 9 Bianchi, 15 Solcia, 23 Meucci (76′ 10 Lionetti), 27 Scalzi (46′ 18 Convitto), 28 De Vito

A disposizione: 12 Biggeri, 22 Forciniti, 13 Cellamare, 14 Signori, 16 Pardini, 19 Fazzi, 24 Falivene, 25 Molinaro

Allenatore: Francesco Monaco

Arbitro: Sig. Mattia Caldera di Como

Assistenti: Sigg. Simone Biffi di Treviglio e Nicolò Moroni di Treviglio

Quarto ufficiale: Sig. Luca De Angeli di Milano

Marcatori: 44′ Bianchi T. (N); 66′ Gonzalez (N); 76′ Buzzegoli (N)

Ammonizioni: 27′ De Vito (L);

Calci d’angolo: Novara-Lucchese 6-2