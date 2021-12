Minacce e molestie ai clienti del bar, arrestato dai Carabinieri dopo una colluttazione

Notte movimentata in un bar di viale Galilei, causa le malefatte di un operaio 38enne che ora dovrà rispondere alle accuse di rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I Carabinieri del NORM della Compagnia CC di Novara, hanno arrestato nella notte, un operaio novarese classe 1983, per i reati di rapina impropria, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale.

C. F. queste le iniziali, ha passato la serata in un bar di viale Galileo Galilei, arrecando molestie alla clientela e dopo aver prelevato una bibita da un frigorifero, pretendeva di lasciare il locale senza pagare, e per questo, ha minacciato il gestore che chiedeva di essere pagato.

Dopo la richiesta d’intervento al 112, i Carabinieri intervenuti sul posto, non solo non hanno trovato collaborazione nell’uomo, il quale si è anche rifiutato di mostrare i documenti, ma sono stati aggrediti dallo stesso, con spinte, calci e pugni, costringendoli ad immobilizzarlo mediante un proporzionato uso della forza, comprensivo dell’utilizzo dello spray urticante in dotazione. Nel corso dell’azione uno dei militari ha riportato lievissime lesioni. Nella mattinata di giovedì 9 dicembre, è previsto il processo per direttissima.