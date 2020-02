Missione Champions compiuta, a Odessa l’Igor Novara passeggia 3-0 sul Khimik Yuzhny

A Odessa l’Igor Novara passa tre set a zero contro Khimik Yuzhny in virtù di una prova d’autorità e guarda ora con fiducia il passaggio ai quarti di finale di Champions League.

Khimik Yuzhny – Igor Gorgonzola Novara 0-3 (14-25 14-15 12-25)

Semplicemente perfetta l’Igor Novara che ad Odessa batte 3-0 in scioltezza le padrone di casa Khimik Yuzhny, con uno 0-3 perentorio frutto di tre parziali senza sconti (14-25 14-15 12-25) guardando ora con estrema fiducia all’ultimo turno del girone, quando al Pala Igor martedì 18 febbraio arriveranno le polacche del LKS Commercecon Lodz, costrette a vincere a Stoccarda domani (mercoledì 05 febbraio) per arrivare da seconde a Novara seppur a pari punti in classifica.

Tre set dominati dalle ragazze di Barbolini, con una strepitosa Hancock al servizio (10 punti e 6 ace) capace di dare gli strappi decisivi (dopo il 5-5 nel 1° e 4-4 nel 2° set) che hanno dato quel margine di tranquillità utile a giocare con la mente sgombra. Più che le ucraine infatti Chirichella e compagna (bravissima la capitana con i sui cambi palla in 1° tempo), potevano avere nella testa gli strascichi della sconfitta in Coppa Italia contro Monza. Puntualissime in attacco Brakocevic (13 punti) e Vasileva (11) con Di Iulio a dare il proprio contributo anch’essa concludendo felicemente 6 attacchi.

Domani mercoledì 05.02.2020 Stoccarda-Lodz

GIRONE C

Igor Gorgonzola (ITA) 11

LKS Commerceon Lodz (POL) 8

Allianza MTV Stuttgart (GER) 7

Khimik Yuzhny (UCR) 1

Ultimo turno raggruppamento C – CEV Champions League

Stoccarda – Khimik Yuzhny (ore 19:00)

Novara – Lodz (ore 20:30)