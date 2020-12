Modifiche per la raccolta rifiuti durante le festività. Da Assa anche i calendari 2021 per quariere

Oltre alle modifiche dei servizi nelle festività natalizie, Assa comunica il calendario raccolta vetro anno 2021 per quartiere e i calendari raccolte ed Ecosportelli Pernate e Sud

Il giorno di Natale, venerdì 25 dicembre, non verrà effettuato nessun servizio.

Alcuni dei servizi previsti in questa giornata verranno effettuati da Assa con le seguenti modalità.

Giovedì 24 dicembre 2020 Assa anticiperà la raccolta vetro, alluminio e banda stagnata nel quartiere San Martino

Nel giorno di Santo Stefano, sabato 26 dicembre 2020, verranno effettuati i servizi di raccolta rifiuto “non recuperabile” nei quartieri Centro, Ovest, Sant’Agabio, di raccolta vetro, alluminio, banda stagnata nel quartiere Santa Rita, di raccolta carta nei quartieri Nord Est, Pernate e San Martino.

Domenica 27 dicembre 2020 Assa effettuerà la raccolta rifiuto “non recuperabile” nei quartieri Sacro Cuore e Santa Rita e la raccolta della plastica nei quartieri Lumellogno, Nord e Sud.

Nella giornata di lunedì 28 dicembre 2020, oltre ai servizi di raccolta previsti da calendario in quella giornata, verranno effettuate anche la raccolta della plastica nel quartiere Porta Mortara e la raccolta della carta nel quartiere Sud Est.

La raccolta cartone non verrà effettuata nei giorni festivi.

La raccolta del rifiuto organico non viene fatta nei giorni festivi e il recupero viene effettuato nel passaggio successivo previsto da calendario.

Le Isole Ecologiche, di Via Sforzesca 2/A e di Via Delle Rosette, saranno chiuse nei giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania.

Numero Verde Assa, Uffici e Cassa Assa S.p.A.

Nelle giornate di giovedì 24 e 31 dicembre gli uffici Segreteria e Cassa di Assa S.p.A. saranno aperti solo al mattino dalle 9 alle 12,30. Anche i servizi di risposta telefonica il 24 e il 31 dicembre saranno attivi solo al mattino, il Numero Verde Assa dalle 8,30 alle 13,30, il Centralino Assa dalle 8.30 alle 12.30.

Calendario 2021 della raccolta vetro, alluminio, banda stagnata.

Il calendario per l’anno 2021 del servizio raccolta vetro, alluminio, banda stagnata, per ogni quartiere della città di Novara, è pubblicato sul sito Assa al seguente link https://www.assanovara.it/servizi-ambientali/servizi-coperti-da-tarsu/calendario-dei-servizi/calendario-per-quartiere/

Calendari ed Ecosportelli 2021 per Pernate e Sud

Pubblicati anche i calendari 2021 delle raccolte e degli Ecosportelli per i quartieri di Pernate e Sud, Torrrion Quartara compreso, dove è attiva la sperimentazione del sistema di rilevazione puntuale. Questo il link a cui consultarli e scaricarli https://www.assanovara.it/calendari-delle-raccolte-e-date-ecosportelli-2021-per-i-quartieri-pernate-e-sud/

Ricordiamo che sino al 31 dicembre 2020 il servizio di Ecosportello Quartiere Sud è sospeso e per le forniture di sacchi e cassonetti chippati e tessere per la “raccolta con il sistema di rilevazione puntuale” occorre rivolgersi al CBN telefonando al numero 0321397298 interno 4.

Da gennaio 2021 l’Ecosportello Sud sarà riattivato e spostato all’ex sede di quartiere di Porta Mortara in Via Monte San Gabriele 19, in attesa del ripristino dei locali che lo hanno da sempre ospitato. Come da calendario, la prima data di Ecosportello Sud in Via Monte San Gabriele 19 sarà il 4 gennaio 2021. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Consorzio di bacino bassa novarese al numero 3666094578.

Fonte Ufficio Stampa ASSA