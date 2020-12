Morto in serata un operaio 36enne vittima di un incidente sul lavoro in via Fauser

Fatali le ferite riportate in mattinata, dall’operaio schiacciato da un macchinario nella zona industriale di via Fauser

Un operaio 36enne era al lavoro questa mattina verso l’ora di pranzo, in un capannone della zona industriale di via Fauser a Novara. L’uomo era probabilmente intento nel carico/scarico di un mezzo, quando un macchinario (forse un rullo trasportatore), lo ha travolto lasciandolo esanime a terra.

Immediati i soccorsi, con il personale del 118 che in collaborazione con una squadra dei Vigili del Fuoco accorsa dal Comando Centrale, lo hanno estratto ancora vivo e portato d’urgenza all’Ospedale Maggiore. In serata però purtroppo, l’uomo è morto a causa delle gravi ferite. Presenti sul posto anche Carabinieri e personale dello SpreSAL, che accerteranno le cause dell’ennesimo grave incidente sul lavoro.

Fonte: Ufficio stampa 118; Comando VVF di Novara