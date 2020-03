Morto l’imprenditore Renato Stella. Gli amici “Era una roccia, la notizia ci sconvolge”

E’ morto oggi a Novara Renato Stella. Avrebbe compiuto 55 anni ad aprile, lascia due figlie, Giada e Martina.

Imprenditore a tutto tondo in svariati settori, dalle pompe funebri alla ristorazione, al commercio, era noto anche per il suo impegno politico negli anni nelle file del centrodestra ed in particolare in Forza Italia.

Ricoverato qualche giorno fa all’ospedale Maggiore di Novara, era stato trovato positivo al Coronavirus. Le sue condizioni sembravano essersi stabilizzate nel “tam-tam” degli amici sui social che facevano il tifo per la sua guarigione. Invece oggi l’epilogo tragico.

“Io ero molto fiducioso sul fatto che Renato potesse guarire – dice Gerry Murante, presidente del Consiglio Comunale di Novara e grande amico di Stella – perchè ha sempre avuto una tale forza che, ne ero certo, sarebbe riuscito ad uscirne. Invece non è stato così purtroppo. Mi sembra una cosa assurda”.

“Di lui ho un ricordo che nulla c’entra con la politica – dice Murante – ma con il calcio. Io ero stato ingaggiato come portiere di riserva nella Torrionese, ma, avendo poco da fare, davo una mano con la campagna acquisti: fui io a volerlo in squadra, avrà avuto allora 25 anni, perchè mi avevano colpito la sua forza, la voglia di non mollare mai e l’essere veramente un cuor di leone, capace di dare tutto in campo. Lui era così e ci mancherà molto”.

Provatissimo dalla notizia della scomparsa di Stella è il consigliere comunale Michele Contartese “Ci conosciamo da ragazzini – dice fra le lacrime – e lui mi è sempre stato vicino, anche in politica. Avrebbe voluto essere candidato a fare il Sindaco di Novara ed io avrei appoggiato questa sua scelta, ma poi si convinse a fare un passo indietro ed aiutò me. Diceva sempre: guai a chi mi tocca Michele. Gli volevo molto bene e mi mancherà”.

Esuberante, super impegnato, sempre cordiale con tutti, era certamente un imprenditore di successo: fra le sue attività una delle quali andava più orgoglioso era il ristorante “Alibi”, che amava definire “un posto meraviglioso”.

Tra l’altro nei giorni scorsi Stella era stato, suo malgrado, protagonista di un evento grottesco e tragico: infatti la notizia della sua morte aveva già raggiunto alcuni degli amici e dei parenti, gettandoli nello sconforto. Finchè uno di loro, incredulo e preoccupato, aveva deciso di recarsi in Ospedale verificando che l’imprenditore era sì ricoverato in gravi condizioni, ma comunque vivo. Da qui l’apprensione di questi giorni per il suo stato di salute, ma anche la fiducia e la speranza di quanti lo conoscevano e gli volevano bene. Purtroppo il finale non è stato quello che tutti speravano.

Anche la Redazione di Buongiornonovara porge alle figlie, alla famiglia ed agli amici le più sentite condoglianze.