Morto sotto gli occhi del figlio, schiacciato dal mezzo spargisale rovesciatosi nel torrente a Nebbiuno

Padre e figlio di Stresa, operai che stavano spargendo del sale sulle strade di Nebbiuno, si sono rovesciati col mezzo nel greto del Rio Colorio.

Stavano andando a spargere del sale per le strade di Nebbiuno, in vista del gelo notturno; quando due operai (padre e figlio di Stresa sul lago Maggiore) si sono rovesciati con il proprio mezzo sul greto del torrente Rio Colorio.

L’incidente, le cui cause restano ancora da accertare, è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sera (sabato 12 dicembre) mentre i due operai transitavano in via Garibaldi nel comune di Nebbiuno in provincia di Novara. Il più giovane, rimasto ferito non in modo grave, è riuscito ad uscire dal mezzo ribaltatosi nel torrente, ma per il padre non c’era più niente da fare.

Quando i mezzi del 118 e la Polizia Stradale, unitamente alle squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Arona con autogru giunta dal Comando di Novara, sono arrivati sul posto, hanno provveduto a prestare soccorso al più giovane, per poi liberare il corpo esanime del padre, rimasto schiacciato sotto l’automezzo spargisale.