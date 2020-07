Movida in città: dai servizi di sicurezza, un arresto ed una minorenne ubriaca soccorsa grazie alla Polizia

Nei controlli del venerdì sera coordinati dalla Questura di Novara, oltre 90 persone controllate, un giovane del 1995 arrestato per spaccio ed una minorenne quasi priva di sensi a causa dell’alcool trovata dalla Polizia in piazza Duomo è stata poi soccorsa dal 118.

Come tutti i fine settimana, Polizia di Stato di Novara, Reparto Prevenzione Crimine di Torino, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito Italiano e Polizia Locale; sotto il coordinamento della Questura di Novara, anche nella serata di venerdì 3 luglio, sono stati impegnati nei servizi di controllo movida in città, come avviene oramai in tutti i fine settimana.

In totale sono state controllate 90 persone (alcune di queste con precedenti di polizia) e 4 esercizi pubblici in zona Stazione e in Corso XXIII Marzo per verificare la regolarità amministrativa e per prevenire comportamenti di disturbo alla quiete pubblica, verifiche alle quali seguiranno approfondimenti da parte della Polizia Locale di Novara.

Davanti alla stazione, gli agenti hanno anche arrestato un giovane del 1995, colto in flagranza di spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Lo stesso, dalla visione delle telecamere aveva già rifornito alcuni clienti nella mezzora precedente.

Una volante di passaggio nei pressi di piazza Duomo, ha poi soccorso una minorenne apparsa quasi priva di sensi, in palese stato di ubriachezza, dovuta all’assunzione di alcool. Immediatamente la Polizia di Stato ha allertato il 118 per le cure del caso. Sono in corso le verifiche per ricondurre lo stato di ubriachezza alla somministrazione a minori effettuata da bar del centro.