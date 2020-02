Nei Quarti di CEV l’Igor pesca Fenerbahce. Andata in Turchia, ritorno a Novara il 10/12 marzo

Nei Quarti di CEV l’Igor pesca Fenerbahce. Andata in Turchia, ritorno a Novara il 5 marzo

La squadra di Massimo Barbolini incontra le turche guidate dal tecnico Terzic, campione d’Europa e del Mondo con la Serbia. Chi passa in semifinale affronterà la vincente fra Dinamo Mosca – Vakifbank Istanbul.

Sulla carta non è l’avversario ideale per l’Igor Volley Novara, che dall’una lussemburghese della sede CEV, pesca nei quarti di finale della Champions League le turche del Fenerbahce. Le ragazze del tecnico campione d’Europa e del mondo in carica con la nazionale serba Zoran Terzic, si sono ulteriormente rafforzate, dopo aver già raggiunto nella scorsa stagione le semifinali della massima competizione internazionale per club. L’andata si disputerà in Turchia tra il 3 e il 5 marzo, mentre il ritorno si giocherà a Novara tra il 10 e il 12 marzo. Da definire, nei prossimi giorni, date e orari delle sfide.

“In Champions League ci si misura con le formazioni più forti d’Europa e quando si arriva alla fase a eliminazione diretta, rimangono solo le migliori squadre – così il DG di Igor Enrico Marchoni – Per questo sapevamo che, in ogni caso, il sorteggio ci avrebbe proposto una sfida tanto affascinante quanto tosta e così è stato: il Fenerbahce è una delle formazioni turche ed europee con più tradizione e blasone e ci aspettano due belle battaglie. Per il resto, guardare avanti al momento non ha senso: l’obiettivo è quello di provare a essere anche quest’anno tra le migliori quattro d’Europa. Se saremo bravi a riuscirci, poi penseremo a quello che verrà”.

CEV – Tabellone Quarti di Finale Champions League Volley femminile:

Fenerbahce Opet Istanbul – Igor Gorgonzola Novara

Dinamo Mosca – Vakifbank Istanbul

Savino del Bene Scandicci – Eczacibasi Istanbul

Allianz MTV Stoccarda – A. Carraro Imoco Conegliano

Le semifinali seguiranno il tabellone, con la vincente di Fenerbahce – Novara che sfiderà la vincente di Dinamo Mosca – Vakifbank mentre la vincente di Scandicci – Eczacibasi incrocerà quella di Stoccarda – Conegliano.