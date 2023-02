Nel derby del riso Basket College Novara fa la voce grossa e porta a 4 i successi consecutivi

La squadra di coach Tarlao vince nettamente a Vercelli 43-70 e domenica alle 18 al Pala Verdi sfida la forte compagine di 5 Pari Torino.

Continua l’ottimo momento di forma della di Basket College Novara, che vince nettamente il “derby delle risaie” 43-70 contro B.C. Vercelli Rices anche nel girone di ritorno e rimane in scia di classifica delle squadre torinesi d’alta classifica, calando un poker di ben quattro vittorie consecutive che ha fatto decisamente alzare le ambizioni dei biancoblù nel girone di ritorno.

La Partita

Partita che stenta a decollare con i padroni di casa estremamente aggressivi ma imprecisi e i collegiali che iniziano con le marce bassissime sia in difesa che in attacco. Qualche buona azione da una parte e dall’altra fissa il punteggio del primo parziale sul 16-21.

Nel secondo periodo la difesa di College Novara sale di colpi e concede soltanto 6 punti ai Rices di Vercelli, tuttavia l’attacco rimane molto impreciso e, tra palle perse e tiri sbagliati, il vantaggio all’intervallo è appena oltre la doppia cifra, 22-33.

Terzo quarto in cui è necessario dare una spallata alla partita per non rischiare di complicare una partita in cui Vercelli, nonostante la giovanissima età e l’ultima posizione in classifica, non ha mai smesso di lottare: guidati da un McAdoo da doppia-doppia, 13 punti e soprattutto ben 18 rimbalzi, e dal capitano Giromini a bersaglio con 4 triple, College Novara prende il largo e chiude il periodo 12-24, andando all’ultimo mini riposo sul 34-57.

Quarto periodo dalle ampie rotazioni per entrambe le squadre e che serve solamente a fissare il punteggio finale sul 43-70.

La Situazione

Nel prossimo appuntamento casalingo di domenica 12 febbraio ore 18 al Pala Verdi, arriverà la forte compagine di 5 Pari Torino, sempre in lotta per l’altissima classifica, posizionata al 2° posto insieme ad Amici San Mauro Torino a quota 24 punti. L’occasione giusta per sostenere i ragazzi di Simone Tarlano (metà classifica con 18 punti), nell’ambizioso tentativo si superare un altro avversario di rango.

Il Tabellino

Pala Piacco via Donizetti 19 Vercelli – 4 Febbraio ore 21:00

B.C. VERCELLI RICES Vs BASKET COLLEGE NOVARA 43-70

B.C. Vercelli Rices: Liberali 16, Chiantaretto 15, Agoglia 4, Cattaneo 3, Maccapani 2, Akilja 2, Morello 1, Sow, Volpe, Vercellone, Alberti, Conte.

Allenatore Galdi

Basket College Novara: Nicolini 17, McAdoo 13, Giromini 12, Hyka 10, Gasparini 7, Apostolo 4, Agosta 3, Brustia 2, Caligaris 2, Cortese, Boncompagni, Ruffa.

Allenatore Tarlao

Fonte Ufficio Stampa Basket College Novara