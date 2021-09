Nel fine settimana in via Poerio, 2° Torneo Città di Novara di basket 3Vs3

Iscrizioni aperte fino a venerdì 3 settembre. Domenica alle 17 presentazione della prima squadra allenata da coach Marco Morganti, dopo tanti anni neo promossa in serie C.

Sono già oltre cento i partecipanti alla seconda edizione del Trofeo di basket “Città di Novara”, in programma il 4 e 5 settembre dalle 10 alle 18, presso il College Square Garden di Via Poerio 6 a Novara. Il torneo open 3Vs3 maschile è riservato alle categorie under 13, under 15, under 17 e senior ed è organizzato dalla società Basket College Novara con il patrocinio di Comune e Provincia.

“Abbiamo tante richieste di iscrizioni alle nostre squadre da parte di bambini e ragazzi di tutte le età, anche grazie al centro estivo che ha fatto scoprire il basket a molti futuri atleti – dice il presidente del Basket College Novara Andrea Delconte – e quindi abbiamo in progetto di coprire i campi all’aperto dello Square Garden per offrire più spazi anche nella brutta stagione”.

Il torneo under 15 è dedicato alla memoria di Gianni Delconte, la gara under 17 a Simone Rauccio e il torneo dei master a Caterina Morganti, tra i fondatori del Basket Club Novara e mamma del coach Marco Morganti.

Ci sarà anche lui allo Square garden di via Poerio perché domenica alle 17 il trofeo “Città di Novara” ospiterà l’evento di presentazione della squadra del Basket Club neo promossa che dopo tanti anni riporta i colori di Novara in serie C e sarà allenata da Morganti, di ritorno alla pallacanestro cittadina.

L’ingresso è aperto a tutti gli appassionati e nei due giorni del torneo è possibile pranzare al campo di via Poerio grazie alla Grill basket fest: con la cucinache proporrà panino di hamburger e salamella con bibita o birra al costo di 5 euro. Il ricavato sarà destinato alla raccolta di fondi per l’acquisto di una tensostruttura da posizionare nei campi di via Poerio.

“Il trofeo è una grande occasione per giocare a basket e per presentare alla città i nuovi progetti di sviluppo a cui abbiamo lavorato tanto negli ultimi mesi – aggiunge Beppe Barbera, vice presidente incaricato di seguire la parte tecnica e main sponsor della società con la sua azienda Zenit – Vogliamo iniziare la nuova stagione con due giorni di festa della pallacanestro a cui invitiamo tutti i novaresi”.

E’ possibile iscriversi al torneo fino a venerdì 3 settembre (costo 10 euro a persona); in omaggio a tutti gli iscritti la maglia celebrativa, premi di partecipazione e coppa per le prime 3 squadre qualificate grazie agli sponsor Decathlon e Novacoop.