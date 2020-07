Nel segno di Pablo Gonzalez: Novara batte Renate e avanza ancora nei play-off

Una doppietta di Pablo Gonzalez consente al Novara di superare per 2-1 il Renate a Meda e di avanzare nel secondo turno del play-off Nazionale di serie C.

Il Novara di Banchieri scrive una bella pagina della sua storia, vincendo per 2-1 sul difficile campo del Renate, terza forza del campionato. Un’impresa firmata Pablo Gonzalez, che con la sua doppietta, sale a quota 87 reti in azzurro, 7 goal fra play-off e play-out ed arriva a sole due marcature dal mito Silvio Piola. Azzurri che hanno dato veramente tutto, meritando un successo che lunedì prossimo, porterà la squadra di capitan Buzzegoli ad una nuova trasferta che vale la semifinale fra le quattro squadre che si giocheranno la serie B.

La Formazione

Novara con qualche problema in attacco. C’è il forfait di Peralta ma soprattutto la schiena di Bortolussi che costringe il cannoniere di stagione alla panchina, con Banchieri che gioca il jolly Pinzauti. Il ballottaggio Cisco-Gonzalez è vinto dall’argentino, per il giovane c’è spazio durante il corso della partita, mossa che risulterà indovinata, visto come il Cartero ripagherà la fiducia. Per il resto l’undici azzurro si conferma lo stesso che ha passato il turno contro l’Albinoleffe.

Nelle file dei nerazzurri padroni di casa, a parte lo squalificato Pizzul, Aimo Diana schiera la formazione prevista alla vigilia.

La Partita

Dieci minuti per prendere ritmo e poi il Novara prende decisamente le redini della partita, provando ad aggirare sugli esterni, un Renate messosi ad aspettare dietro la linea della palla. Ma lo sfondamento che apre la partita arriva centralmente, con Pablo Gonzalez che prende un corridoio e dai 25 metri infila l’angolino basso con il suo magico sinistro. Il Renate abbandona la passività iniziale e prova a riorganizzarsi, così dopo una punizione di Galuppini ben parata da Lanni, trova il pareggio al 36′ con Guglielmotti che mette dentro dopo una respinta di Lanni, ma gli azzurri protestano per un fallo dello stesso Galuppini che prima di calciare aveva abbattuto Piscitella arrivato a contrasto sulla palla.

Il Novara rientra deciso nel secondo tempo e torna in vantaggio già al 57′ ancora grazie a Gonzalez, che la butta dentro quasi sul dischetto, sfruttando una palla girata in veronica dall’appena entrato Cisco.

Manca mezz’ora e c’è ancora molto da soffrire, anche perchè Barbieri non sembra in palla, Pinzauti purtroppo non sembra utilissimo e Nardi arranca con i crampi. Banchieri allora mette dentro le opzioni disponibili per dare energie nuove, chiedendo a Bortolussi di stringere i denti, limitato dal mal di schiena.

C’è da soffrire ma in contropiede il Novara crea almeno un paio di occasioni con Cassandro e Cisco, la cui velocità diventa un fattore.

Gli azzurri resistono senza grossi patemi fino ai lunghissimi 6 minuti di recupero che si chiudono con il meritato successo dei ragazzi di Banchieri.

La Cronaca

11′ Si accentra Piscitella per cercare lo spazio, si allunga palla ma diventa un assist per Buzzegoli che calcia alto di poco dal limite.

12′ Stesso asse Piscitella-Buzzegoli con il capitano che intelligentemente cerca un pallonetto al volo che sorvola la traversa.

19′ Squillo del Renate con bomber Galuppini che di destro saggia la concentrazione di Lanni che blocca a terra.

22′ Affondo di Piscitella che mette in mezzo a pochi passi dall’area piccola, Damonte respinge provvidenzialmente.

24′ Invenzione di Gonzalez dai 25 metri, il suo magico sinistro si infila nell’angolo basso regalando il vantaggio agli azzurri.

30′ Splendida punizione di Galuppini che col sinistro mette sotto l’incrocio, ma Lanni è miracoloso a deviare quel tanto che basta con la punta delle dita.

36′ Guglielmotti approfitta di una palla vagante dopo la respinta corta di Lanni e pareggia fra le proteste azzurre per un fallo che sembrava evidente ai danni di Piscitella.

48′ Chance importante per Piscitella che calcia centralmente dopo un bello scambio al limite fra Bianchi e Pinzauti.

51′ Kabashi al volo dal limite servito da corner, molto bravo Lanni a distendersi e poi rialzarsi per anticipare Sorrentino pronto al tapin.

54′ Perde male palla il Novara e sul contropiede 3 contro 1 Rada sbaglia il diagonale.

56′ Cambia quasi subito Banchieri, togliendo Cassandro e Cisco per Barbieri e Piscitella

57′ Ancora Gonzalez riporta avanti il Novara, abile a sfruttare una palla girata in veronica proprio dal subentrato Cisco.

62′ Escono Pinzauti e Nardi, dentro Bortolussi che stringe i denti e Schiavi al rientro dopo la squalifica.

68′ Cisco va via in allungo e dal vertice destro dell’area lascia andare un destro a giro che mette i brividi a Satalino.

70′ Partita che si ferma per qualche minuto, causa accensione dell’impianto di irrigazione, diventa l’occasione per le squadre di dissetarsi e riordinare le idee.

72′ Sventola di Cassandro dal limite, bravissimo Sattalino a deviare a mano aperta.

77′ Galuppini cerca lo specchio della porta da posizione defilata, ma al centro c’erano almeno due compagni ad attaccare l’area.

80′ Proteste del Renate per un tocco sospetto con la mano di Pogliano, ma il replay televisivo dirà che l’arbitro ci ha visto giusto.

83′ Sbraga va al contrasto aereo con Sorrentino e resta a terra colpito alla testa, ma per fortuna si rialza stoicamente e torna in campo.

88′ Ancora Cisco si lancia in contropiede solitario e poi crossa lungo per Schiavi che di testa fa quello che può.

90′ Esce un monumentale Gonzalez ed entra Collodel

Il Tabellino

RENATE: 22 Satalino, 4 Ranieri (69′ 10 Grbac), 7 Anghileri (Cap), 8 Kabashi, 14 Galuppini, 18 Sorrentino, 19 Marchetti (64′ 23 Scaccabarozzi), 20 Rada (64′ 9 Plescia), 21 Damonte, 24 Possenti, 27 Guglielmotti (Vcap). A disposizione: 12 Crosta, 6 Magli, 9 Plescia, 10 Grbac, 13 Baniya, 15 Confalonieri, 16 Militari, 17 Pelle, 23 Scaccabarozzi. Allenatore: Aimo Diana

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano, 4 Sbraga, 6 Pogliano, 7 Nardi (63′ 8 Schiavi), 10 Buzzegoli (Cap), 19 Gonzalez (VCap) (91′ 15 Collodel), 23 Bianchi, 24 Piscitella (57′ 11 Cisco), 26 Barbieri (57′ 33 Cassandro), 28 Pinzauti (63′ 18 Bortolussi). A disposizione: 1 Marricchi, 5 Bove, 8 Schiavi, 9 Zunno, 11 Cisco, 15 Collodel, 18 Bortolussi, 25 Bellich, 29 Pinotti, 32 Pagani, 33 Cassandro, 37 Strechie. Allenatore: Simone Banchieri.

Arbitro: Sig. Gianpiero Miele di Nola

Assistenti: Sigg. Gaetano Massara di Reggio Calabria e Marco Della Croce di Rimini

Quarto ufficiale: Luca Angelucci di Foligno