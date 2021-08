Nel week-end in centro città appuntamento con la Fiera d’Agosto

La Fiera d’Agosto si svolgerà nel centro di Novara dalle 7 di sabato 7 agosto, fino alla sera di domenica 8 agosto. Divieti e circolazione condizionati fino alle 7 di lunedì 9 agosto.

Sabato 7 e domenica 8 agosto si svolgerà la tradizionale Fiera d’Agosto, appuntamento estivo con le bancarelle che si snoderanno nelle vie del centro città.

“I decreti ci consentono, anche per questa estate, di promuovere un’iniziativa che ormai rientra nella tradizione degli eventi organizzati in città ma che era stata sospesa a novembre dello scorso anno e a marzo 2021 per ovvi motivi legati alla pandemia – spiega l’assessore al Commercio Elisabetta Franzoni – Il tutto naturalmente nel rispetto delle norme di sicurezza conseguenti all’emergenza sanitaria”.

La Fiera si svolgerà

Dalle 7 di sabato 7 agosto alle 7 di lunedì 9 agosto saranno vietate la sosta e la circolazione dei veicoli nell’area tra Via F.lli Rosselli (tra Piazza Puccini e sino a Piazza Martiri), Piazza Martiri, Piazza Puccini, Via Coccia, Viale Turati, Largo Costituente.

Pertanto la circolazione viabile lato sud sarà interrotta in Largo Bellini intersezione Via Solaroli e dal lato nord sarà interrotta in Largo Costituente all’altezza della Barriera Albertina.

Percorsi alternativi:

– i veicoli provenienti da Via Marconi o Via Costa e diretti verso la zona Ospedale Maggiore: Largo Don Minzoni, Via Biglieri, Corso Torino, Via Rosmini, Viale Roma, Viale Verdi, Largo Bellini;

– i veicoli provenienti da nord e diretti verso la zona Ospedale Maggiore: Piazza Cavour, Baluardo Partigiani, Baluardo LaMarmora, Baluardo d’Azeglio, Largo Bellini oppure Piazza Cavour, Baluardo Sella, Via XX Settembre, Largo Don Minzoni, Via Biglieri, Corso Torino, Via Rosmini, Viale Buonarroti, Viale Roma, Viale Verdi, Largo Bellini

– i veicoli provenienti da Sud e diretti verso la zona Mercato – Stazione: Baluardo D ́Azeglio, Viale Buonarroti, Via Biglieri, Largo Don Minzoni, Viale Dante oppure Viale Curtatone, Viale Ferrucci, Viale Manzoni.

In allegato orari e percorsi dei Bus

Bus Fiera Agosto 2021