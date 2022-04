Nel’1-0 del Novara a Saluzzo, basta ancora Babacar. La Sanremese batte il Varese e resta in scia

Nel testa-coda fra Saluzzo e Novara, agli azzurri basta la reste in avvio del giovanissimo bomber di scorta Diop Babacar. La Sanremese però risponde, battendo anch’essa in casa 1-0 ail Varese.

Nel testa-coda Saluzzo-Novara, gli azzurri privi di 8 pedine importanti, vince di misura grazie alla seconda rete consecutiva del giovanissimo senegalese Babacar. Una partita complicata dalle difficili condizioni del campo, che doveva però solo consegnare i tre punti, utili ai ragazzi di Marchionni, di mantenere il +3 sulla Sanremese, anch’essa vittoriosa per 1-0 sul Città di Varese, in virtù della rete di Vita al 18′.

La Partita

Gli azzurri sbloccano subito la partita all’8′, con il classe 2003 Diop Babacar, il bomber di scorta, che sta surrogando al meglio l’assenza per squalifica di Vuthaj. Il giovanissimo senegalese, dopo il raddoppio alla Caronnese di domenica scorsa, segna la sua seconda rete consecutiva in un campionato vero, ribadendo in porta un tiro-cross di Pagliai, ribattuto corto dalla difesa saluzzese.

Il goal che indirizza la gara, toglie inconsciamente un po’ di brio al discreto inizio azzurro, con i ragazzi di Marchionni che finiscono per adeguarsi al ritmo compassato dei padroni di casa.

Il primo tempo scorre senza sussulti, con un paio di opportunità non sfruttate da Paglia e Gonzalez, con l’argentino fermato in fuga solitaria, dal duplice fischio che sancisce la pausa.

Anche nella ripresa il Novara parte decisamente meglio, creando alcuni presupposti per il raddoppio, ma l’imprecisione negli ultimi 20 metri ed un terreno di gioco quasi impossibile, complicano notevolmente la finalizzazione del gioco.

A 20′ dalla fine, Babacar colpito da una gomitata esce lasciando il posto a Pereira, nell’occasione Marchionni toglie anche Pagliai, per dare un po’ di spazio a Rocchetti.

Il Saluzzo prova ad alzare un po’ il baricentro, ma non solo non riesce ad essere pericoloso, ma finisce per favorire diverse ripartenze degli azzurri, che però faticano davvero a controllare un pallone che rimbalza malissimo.

All’86’ però, sull’ennesimo contropiede, Gonzalez serve Pereira che può prendere l’area di rigore, per finire a terra nel contatto con un difensore: per l’arbitro è rigore. Sul dischetto va Laaribi che spreca con un tiro centrale, facilmente intercettato da Virano.

Una partita senza alcun rischio per gli azzurri, resta comunque aperta e nei minuti di recupero, complice forse un po’ di paura, il Saluzzo mette anche qualche brivido nell’area novarese, prima del fischio finale che sancisce il prezioso successo dei novaresi.

Il Tabellino

SALUZZO: 1 Virano, 2 Kieling, 3 Cinquemani (76′ 19 Thiam), 4 Caldarola (VC), 5 Carli (C), 6 Sina, 7 Bedino, 8 Mazzafera (66′ 13 Andretta), 9 Gaboardi (73′ 20 Fink Hassan), 10 Ientile (61′ 17 Pucinelli), 11 Pittavino

A disposizione: 12 De Marino, 14 Clerici, 15 Agostini, 16 Crudo, 18 Greco

Allenatore: Mauro Briano

NOVARA: 36 Desjardins, 2 Pagliai (71′ 16 Rocchetti), 3 Bergamelli (VC), 4 Di Munno, 5 Bonaccorsi, 6 Di Masi, 8 Diop (71′ 23 Pereira), 13 Agostinone, 19 Gonzalez (C), 24 Laaribi, 28 Vaccari

A disposizione: 1 Raspa, 14 Vimercati, 15 Calò, 27 Gyimah, 29 Barchi, 30 Brucoli, 32 Paglino

Allenatore: Marco Marchionni

Arbitro: Sig. Flavio Fantozzi di Civitavecchia

Assistenti: Sigg. Francesco Davide Bonaccorso di Catania e Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto

Marcatori: 9′ Diop (N)

Ammonizioni: 40′ Bonaccorsi (N), 42′ Ientile (S), 44′ Agostinone (N), 65′ Gaboardi (S), 77′ Di Masi (N), 84′ Rocchetti (N), 89′ Laaribi (N)

Calci d’angolo: Saluzzo 3 – Novara 6

Recupero: 2’pt | 5’st

Note: 87′ Laaribi sbaglia un calcio di rigore