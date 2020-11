Nella notte caseggiato in fiamme ad Oleggio

Ci sono volute quasi 5 ore di lavoro ai Vigili del Fuoco per aver ragione delle fiamme e mettere in sicurezza l’area. Per fortuna non sono stati segnalati dei feriti.

Le fiamme hanno distrutto buona parte del tetto di un edificio a due piani ad Oleggio zona Motto, per fortuna senza conseguenze per le persone. L’incendio, la cui origine resta ancora da accertare, è divampato nel dopo cena di ieri sera (venerdì 27 novembre) con i Vigili del Fuoco che hanno raggiunto il caseggiato intorno alle 21.30, trovando sul posto i Carabinieri di Oleggio e gli operatori del 118, intervenuti per accertarsi che non vi fossero dei feriti.

Ad operare allo spegnimento delle fiamme, sono intervenute squadre provenienti dalla sede centrale di Novara e dal Distaccamento volontari di Romagnano Sesia. Ci sono voluti 15 operatori, che con l’ausilio di auto pompa serbatoio, due autobotti ed un’autoscala, dopo quasi 5 ore di lavoro, sono riusciti a domare le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area.

Fonte Comando Centrale Vigili del Fuoco Novara