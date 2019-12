Nespoli saluta Zebi, l’addio arriva via Facebook. Domani stampa convocata a Novarello

In un toccante messaggio attraverso il suo profilo personale, Roberto Nespoli, dg del Novara calcio saluta l’oramai ex ds Moreno Zebi, arrivato tra lo scetticismo ed ora all’addio nell’apprezzamento generale che sa già un po’ di rimpianto. La società convoca la Stampa a Novarello per “importanti comunicazioni societarie”.

Nell’era dei social, l’addio a Moreno Zebi, di fatto annunciato anche dalle nostre indiscrezioni, si è consumato nei fatti in forma ufficiosa attraverso facebook, dove in un post che sa di commiato, Roberto Nespoli lo ha salutato con molto affetto e chiara stima. La comunicazione ufficiale avverrà probabilmente domani pomeriggio alle 16.30 (venerdì 20.12.2019) quando la società comunicherà “importanti novità riguardanti la società” e per questo ha convocato la Stampa a Novarello.

Nel suo messaggio social Nespoli, fa trasparire una certa malinconia che quasi sembrerebbe già rimpianto. “321 giorni fa ho avuto modo di conoscere più profondamente rispetto ad un normale rapporto lavorativo un ragazzo quasi 40 enne nativo di Gubbio – scrive Nepoli sul suo profilo personale – Questa estate ho avuto il piacere di poter emanare un comunicato stampa che ti rendeva responsabile della gestione sportiva di Novara Calcio. Negli ultimi 6 mesi ho avuto modo di apprezzare le capacità tecniche e umane che ero profondamente convinto tu avessi. Ho conosciuto un uomo vero… un amico e un professionista impeccabile. Grazie Moreno… Novara ha imparato a conoscere un uomo vero ed ha trovato indubbiamente un nuovo tifoso per il futuro”.

Sono parole chiare che anticipano il divorzio da Zebi del Novara calcio, ma l’intuibile rammarico dell’uomo Nespoli, non sarebbero compatibili con la giusta autonomia decisionale del direttore generale della società. Questo può voler dire solo due cose: o anche il dg è in procinto di cambiare, oppure Nespoli ha dovuto (suo malgrado) digerire il primo cambiamento voluto dalla nuova società, che a quanto pare avrebbe scelto nell’esordiente Orlando Urbano (così si dice), il nuovo responsabile tecnico azzurro. Perplessità che per la verità accomunano una buona parte della tifoseria, che come lo stesso Nepoli spiega, ha saputo apprezzare il lavoro di Zebi testimoniato dalla graduale ma evidente crescita del gruppo di giocatori guidati da Banchieri, chiosata dallo straripante successo sul Siena che ha chiuso un brillante girone di andata. E’ proprio la lezione Zebi che deve insegnare a tutto l’ambiente azzurro, di come ogni scelta non debba essere valutata con ingiustificata prevenzione, perchè lo stesso scetticismo aveva accompagnato l’annuncio di Moreno Zebi questa estate ed oggi siamo qui già a rimpiangerlo, prima ancora di dare la possibilità a chi lo sostituirà, di mostrare quanto vale. E’ chiaro che per ragioni di buon senso, un gruppo di lavoro che sta funzionando e che è a metà di un lavoro (manca tutto il girone di ritorno ) andrebbe toccato il meno possibile e che scelte così incidenti, si sarebbero potute fare a fine stagione, ma è anche ragionevole che i nuovi proprietari abbiano si da subito l’intenzione di dare il proprio imprinting.

Domani a Novarello probabilmente si capirà qualche cosa di più ed almeno si avrà la conferma sul nominativo che prenderà il posto di Moreno Zebi, primo tassello a saltare sull’altare della rivoluzione targata Maurizio Rullo.